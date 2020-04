Zico, Falcao et d'autres stars brésiliennes du Mondial 1982 ont lancé un appel aux dons pour venir en aide aux habitants de favelas en pleine crise du coronavirus. "La Seleçao de 1982 était connue pour sa créativité, son union et son jeu collectif. À présent, nous entrons sur le terrain à nouveau pour le Brésil", affirme Falcao, ancien milieu de l'AS Rome, au début d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les dons seront reversés à la Centrale Unique des Favelas, association qui oeuvre en faveur des quartiers pauvres où s'entassent un quart des habitants de Rio de Janeiro. Très densément peuplées, les favelas sont particulièrement vulnérables en temps de pandémie de coronavirus. De nombreuses familles dépendent de l'économie informelle et se retrouvent privées de revenus en raison du confinement.

Le Brésil 1982 a été l'un des plus séduisants au niveau du jeu. Mais il a été éliminé lors de la deuxième phase de poules par l'Italie.Imago

"La Seleçao de 1982 et vous, ensemble contre le coronavirus", conclut Zico, grande vedette de cette équipe, à la fin de la vidéo, où apparaissent aussi d'anciennes gloires comme Junior, Careca ou Cerezo. Même si elle n'a pas remporté l'un des cinq titres mondiaux du Brésil, la sélection qui a disputé le Mondial de 1982 en Espagne est considérée comme une des plus talentueuses de tous les temps.

Avec des stars comme Zico, Falcao ou Socrates (décédé en 2011) en état de grâce, la Seleçao a survolé le début du Mondial 82, avec quatre victoires lors des quatre premiers matches. Mais les Brésiliens ont été éliminés à la surprise générale lors de la deuxième phase de poules, après une défaite 3-2 contre une Italie au jeu plus défensif, qui finira par être sacrée.