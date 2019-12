Nouvel épisode dans l'affaire des droits TV attribués à BeIN Sport par la FIFA. Ce lundi, le président du PSG a fait une halte en Suisse pour répondre aux questions de la justice dans le cadre d'une enquête ouverte en 2017. Au lendemain du match Monaco-PSG reporté pour cause d'intempéries dans le Sud-Est de la France, Nasser Al-Khelaïfi est revenu pour des "dernières auditions" comme l'indique le Ministère public de la Confédération helvétique (MPC - Parquet) dans un communiqué.

Il est en effet soupçonné d'avoir offert des "avantages indus" au Français Jérôme Valcke - incluant l'usage gratuit d'une luxueuse propriété en Sardaigne - en échange des droits médias des Coupes du monde entre 2018 et 2030. Jérôme Valcke a déjà été mis en cause dans une autre affaire de corruption, qui lui a valu une suspension de 10 ans infligée par la justice interne de la Fifa. Son nom a été lié à une affaire de revente de billets du Mondial 2014 et il a également été accusé d'avoir utilisé des voyages en jets privés payés par la Fifa à des fins personnelles.

Jérôme Valcke, ex-numéro deux de la FifaPanoramic

Un troisième suspect, dont l'identité n'a pas été révélée - décrit par le Parquet comme "un homme d'affaires dans le secteur des droits sportifs" - est également accusé d'avoir versé des pots-de-vin pour obtenir des droits de diffusion. "Les trois suspects ont répondu à l'invitation à comparaître en personne" à Berne, a précisé le communiqué.

Dans une autre affaire traitée par la justice française, Nasser Al-Khelaïfi a été inculpé en mai pour "corruption active", dans l'enquête sur des soupçons de corruption en marge des candidatures de Doha aux Mondiaux d'athlétisme de 2017 et 2019.

Nasser Al-KhelaïfiEurosport

Les magistrats français s'interrogent sur deux versements d'un total de 3,5 millions de dollars, réalisés à l'automne 2011 par la société Oryx Qatar Sports Investment (QSI) - dirigée par Khalid Al-Khelaïfi, le frère de Nasser - au profit d'une société de marketing sportif dirigée par Papa Massata Diack, fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack.

Les enquêteurs cherchent à savoir si Lamine Diack, patron de l'athlétisme mondial de 1999 à 2015 et membre du Comité olympique international (CIO), aurait pu favoriser le Qatar en échange de ces versements.