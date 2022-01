"Les Coelacanthes touchés par le Covid avec 12 cas positifs, parmi eux, le coach Amir Abdou, nos deux seuls gardiens: Moyadh Ousseini et Ali Ahamada", a twitté la fédération à deux jours d'une rencontre historique pour l'archipel, qualifié pour les huitièmes de finale pour sa première participation à la compétition reine du football africain. Dans une vidéo publiée sur le compte, le manager général El Hadad Hamidi a également cité cinq joueurs de champ, les milieux Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, l'attaquant Mohamed M'Changama, et les défenseurs Kassim Abdallah et Alexis Souahy.

Ad

Le troisième gardien figurant dans le groupe des Comores, Salim Ben Boina, est blessé, a précisé la fédération. Ce qui laisse l'équipe complètement dépourvue à ce poste crucial. "On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des solutions alternatives" mais "sans le coach, sans des joueurs majeurs et surtout sans nos deux seuls gardiens qui restaient, la situation est assez compliquée", a reconnu El Hadad Hamidi. Les Comores ont arraché leur qualification à la surprise générale en battant le Ghana (3-2), géant du football africain.

Premier League Fergie Time : Rashford sauve un tout petit Manchester United IL Y A UNE HEURE

Bundesliga Dortmund maintient la pression sur le Bayern, Diaby s'éclate avec Leverkusen IL Y A 2 HEURES