CAN 2019 : Le pays-hôte sera désigné le mardi 8 janvier

D'abord programmée le mercredi 9 janvier 2019 à 10h françaises à Dakar (Sénégal), au lendemain des trophées récompensant les meilleurs joueurs, joueuses, équipes ou encore entraineurs africains de l'année, la réunion du comité exécutif de la CAF a été reprogrammée mardi matin.

A l'issue de cette réunion, l'annonce du nouveau pays-hôte de la CAN 2019, prévue du 15 juin au 13 juillet, sera faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad. L'Egypte, qui a déjà organisé quatre fois la CAN, et l'Afrique du Sud sont les deux seuls pays à s'être portés candidats, mi-décembre. Le Maroc, souvent cité comme un prétendant sérieux, n'a pas fait acte de candidature à la surprise générale.

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais après le retrait de l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, la CAF a décidé de procéder à un décalage, attribuant l'édition 2021 à ce pays et l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire. Lundi, la Guinée a indiqué qu'elle "acceptait" d'organiser l'édition 2025.