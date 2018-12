L'Egypte officialise sa candidature

L'Egypte a officialisé sa candidature jeudi pour accueillir la CAN 2019 après le retrait de l'organisation au Cameroun le 30 novembre et le renoncement surprise du Maroc à postuler, mercredi. "La fédération égyptienne de football (EFA) a fait acte de candidature officiel pour accueillir la CAN-2019, qui est prévue en juin et devait être organisée par le Cameroun qui n'était pas prêt à l'accueillir", écrit l'EFA dans un communiqué publié sur Twitter et Facebook.

Le pays des "Pharaons" s'était dit "prêt" à se lancer mercredi soir, après que le Maroc a créé la surprise en annonçant qu'il ne serait pas candidat. Le royaume, candidat à l'organisation du Mondial 2026 (attribué au trio USA/Mexique/Canada), était souvent cité comme étant un postulant sérieux. L'Egypte, qui a déjà organisé quatre fois la CAN, la dernière en 2006, lui avait laissé la priorité jusqu'à mercredi soir.

Le Ghana ou l'Afrique du Sud en recours ?

L'Afrique du Sud, qui a bien envoyé une lettre d'intention à la Confédération africaine de football, elle n'avait pas non plus fait acte de candidature formelle jeudi, selon un porte-parole de sa fédération (SAFA). L'instance doit d'abord obtenir l'accord du gouvernement, précise le porte-parole. Le Ghana, selon son ministre de la Jeunesse et des Sports Isaac Asiamah, se dit prêt à accueillir la CAN 2019, si aucun autre pays n'est finalement retenu.

Selon la CAF, qui ne commentait pas jeudi les intentions ou les déclarations de candidatures de chacun, la liste définitive des pays candidats sera annoncée dans la journée de samedi, après la clôture vendredi à minuit. Le pays hôte de la CAN, prévue du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier. Le président de la Confédération africaine (CAF), Ahmad Ahmad a indiqué lundi que "tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une short list de candidats avec leur évaluation et des notations claires".