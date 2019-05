Asamoah Gyan revient sur sa décision de prendre sa retraite sur "demande présidentielle"

Au surlendemain de sa décision de prendre sa retraite, la capitaine du Ghana Asamoah Gyan, a décidé de revenir sur sa décision, mercredi. La raison ? Le président du Ghana lui a demandé de se rendre disponible pour la prochaine CAN. "Une demande présidentielle ne se refuse pas... J'ai pris la demande de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en considération et je me rendrai disponible pour une sélection par le coach Kwasi Appiah", a annoncé l'attaquant de 33 ans dans un communiqué.

"Mon désir d'aider le Ghana à décrocher le trophée de la CAN après plus de trente ans d'attente brûle toujours fort en moi", ajoute-t-il.

Sur un coup de téléphone

Gyan avait annoncé lundi sa décision de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur de ne pas le nommer capitaine à la CAN qui débute le 21 juin. Mais le président Nana Akufo-Addo lui a téléphoné mardi en Turquie, où il évolue dans le club de Kayserispor, pour le faire changer d'avis.

A la CAN, les Black Stars du Ghana sont dans le groupe F avec le Cameroun, le Bénin et la Guiné-Bissau.

Gyan a fait ses débuts avec les Black Stars dont il est le meilleur buteur (51 buts) en 2003, à l'âge de 17 ans. Il compte 106 sélections et a disputé trois Coupes du monde (2006, 2010 et 2014).