Les Super Eagles tiennent leur revanche. Dans un match marqué par plusieurs retournements de situation, les Nigérians ont remporté une double victoire. La première, sportive, en éliminant les tenants du titre camerounais. La seconde, bien plus personnelle, en lavant les affronts du passé face à des Lions indomptables qui les ont privés de plusieurs trophées. Auteur d'un très grand match, Odion Ighalo a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour envoyer les siens en quarts de finale. Ils y rencontreront le vainqueur du duel opposant le pays organisateur et grand favori de la compétition, l'Egypte, à l'Afrique du Sud.

Plus d'infos à suivre...