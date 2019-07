La Tunisie tient son match référence dans cette CAN 2019. Jusqu'alors poussive, la sélection emmenée par Alain Giresse a montré un visage très séduisant et conquérant pour venir à bout d'une équipe de Madagascar très volontaire en quart de finale. Des buts signés Ferjani Sassi, Youssef Msakni et Naïm Sliti permettent aux Aigles de Carthage de retrouver le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2004. Le parcours rêvé des Malgaches, dont c'était la première participation, s'arrête net mais avec des souvenirs plein la tête.

La fête est finie pour Madagascar. Car la Tunisie a enfin décidé de démarrer sa CAN 2019. Après quatre matches sans victoire ni saveur et une qualification compliquée face au Ghana, les Aigles de Catharge ont passé la seconde face aux Malgaches, solidaires et qui ont fait illusion quelques minutes. Le temps de faire douter des Tunisiens qui ont très vite mis de l'intensité dans la rencontre. Les coéquipiers de Wabhi Khazri, étincelant, auraient mérité de marquer en première période. Mais Melvin Adrien a fait preuve de vigilance (32e, 42e) et la maladresse a d'abord touché la Tunisie (14e, 41e, 45e+1).

La Tunisie a tenu son rang

Fort heureusement pour Alain Giresse, son équipe a réglé la mire après la pause. Si Khazri, hors-jeu, pensait libérer son équipe peu après la reprise (47e), c'est Ferjani Sassi qui a mis la Tunisie sur de bons rails avec une frappe effleurée par le pauvre Thomas Fontaine (0-1, 52e). Derrière, Youssef Msakni a eu la bonne idée de mettre les siens à l'abri en reprenant un tir de Khazri repoussé par Adrien (0-2, 60e). A 2-0 en leur faveur, les Aigles de Carthage sont ensuite passés en mode gestion face à des Malgaches trop limités pour renverser la vapeur. Pour enfoncer le clou, Naïm Sliti a conclu un contre emmené par Khazri d'un très subtil ballon piqué (0-3, 90e+3).

A l'arrivée, la Tunisie a bel et bien tenu son rang face à une formation surprise qui avait tout du piège désigné pour une nation qui avançait sans certitude. La compétition semble lancée pour l'équipe d'Alain Giresse, peut-être au meilleur des moments puisqu'il faudra en découdre avec le Sénégal pour une place en finale. Pour Madagascar, la parenthèse enchantée se termine avec le sentiment du devoir accompli et un maximum d'expérience emmagasinée. Pour lui, il n'y aura aucun regret à avoir.