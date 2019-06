La Tunisie piétine encore. Déjà accrochée par l’Angola lors de son entrée en lice (1-1), la sélection entraînée par Alain Giresse a de nouveau été contrainte de partager les points ce jeudi. Menés par le Mali suite à une bourde de Mouez Hassen, les Tunisiens ont égalisé grâce à Wahbi Khazri, buteur sur coup-franc. Au classement, les Maliens occupent la première place du groupe E et ne sont plus très loin des huitièmes de finale.

Ni les Aigles de Carthage, ni ceux du Mali n’avaient envie de perdre des plumes sur la brûlante pelouse de Suez, et ce sont les premiers cités qui ont réalisé la meilleure entame de match. Plus incisifs, les coéquipiers de Naïm Sliti ont régulièrement pris de vitesse des Maliens qui ont eu du mal à se mettre au bon tempo. Wahbi Khazri aurait d’ailleurs pu ouvrir le score, mais son coup-franc a été repoussé par la barre transversale (5e) et son lob lointain a été détourné par Djigui Diarra (7e).

Khazri rattrape l'erreur de Hassen

S’ils ont connu un retard à l’allumage qui a failli s’avérer préjudiciable, les joueurs de Mohamed Magassouba sont ensuite montés en puissance au fil des minutes et ont fait mieux que rivaliser avec leurs adversaires. Ce sont même eux qui ont ouvert la marque, avec une petite dose de réussite. Sur un corner tiré par Diadié Samassékou, Mouez Hassen a complètement raté sa sortie aérienne et le ballon a fini au fond des filets (0-1, 60e). De la réussite, Wahbi Khazri en a également eu dix minutes plus tard. Son coup-franc a été dévié par le mur malien, ce qui a surpris Djigui Diarra (1-1, 70e).

Les deux équipes ont ensuite jeté leurs dernières forces dans la bataille afin d’arracher la victoire, mais aucun autre but n’a été inscrit dans ce match. Généreuse dans le jeu mais trop imprécise dans le dernier geste, la Tunisie (deux points) devra battre la Mauritanie mardi (21h) pour être sûre de rallier les huitièmes. Le Mali, pour sa part, est en tête du groupe E avec quatre unités au compteur et a pris une belle option sur la qualification pour le prochain tour.