Le Maroc verra les huitièmes de finale de la CAN 2019. L'équipe dirigée par Hervé Renard a validé son billet en dominant, ce vendredi, une formation de Côte d'Ivoire très décevante (1-0). Un but d'En-Nesyri a suffi pour faire la différence. Avec deux victoires en deux matches, les Lions de l'Atlas ont aussi pris une sérieuse option sur la première place du groupe D. Celle-ci sera définitivement acquise en cas de nul ou de victoire face à l'Afrique du Sud lundi prochain.

Le film du match

Dans ce choc entre deux favoris de la compétition, le Maroc a rapidement pris le dessus. Grâce à un jeu collectif mieux ficelé et une technique plus sûre, les coéquipiers du capitaine Mehdi Benatia ont sû se créer les meilleures opportunités. Et ils ont été récompensés suite à un numéro personnel fabuleux d'Amrabat. Le joueur d'Al Nasr a pu trouver En-Nesyri dont la frappe du gauche au sol a trompé la vigilance de Gbohouo (1-0, 23e).

Mazraoui manque le break

Ce duo a d'ailleurs fait très mal aux Ivoiriens en s'illustrant à plusieurs reprises (40e et 73e). Mais la plus grosse opportunité de break des Marocains est à mettre à l'actif de Mazraoui, dont la reprise du plat du pied sur un centre de Boussoufa a fini sur la barre (90e+2). Une occasion manquée finalement sans conséquence.

Car la Côte d'Ivoire n'a presque rien montré au cours de cette partie. On retiendra tout juste deux actions, aux deux extrémités de la partie. Une tête piquée de Kodjia repoussée sur sa ligne par Saiss dans les toutes premières secondes (1e). Et un retourné acrobatique, sur coup franc, de Traoré bien capté par Bounou (89e). Bien trop maigre pour espérer autre chose que cette défaite logique face à un équipe marocains qui peut nourrir de beaux espoirs pour la suite de la compétition.