La CAN connaît son premier qualifié pour les huitièmes de finale. Il s'agit du Nigeria, qui a dominé la Guinée (1-0) mercredi, lors de la deuxième journée du Groupe B. Un but de la tête du défenseur Kenneth Omeruo a offert aux Super Eagles la qualification pour les huitièmes de finale avant même leur dernier match de groupe dimanche contre Madagascar. Trois fois vainqueur de la CAN, le Nigeria n'avait plus participé à cette épreuve depuis sa victoire en 2013.

