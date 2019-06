Les Cranes réalisent un début de compétition canon face aux Léopards. Le Congo s’est incliné (2-0), contre l’Ouganda dans un stade vide et sous une chaleur écrasante. Trop imprécis, les hommes de Florent Ibenge n’ont jamais réellement mis en dangers les joueurs de Sébastien Desabre. Plus percutants et plus rigoureux les Crânes parviennent à ouvrir le score dès le quart de jeu sur un corner venu de la gauche repris par Patrick Kaddu de la tête au premier poteau. Les Ougandais se montrent dangereux tout au long de la première mi-temps (19e, 30e, 42e), sans parvenir à concrétiser leurs occasions.

Au retour des vestiaires, ce sont encore eux qui ont les meilleures intentions. Dès la 48e, l’Ouganda aggrave la marque sur un coup-franc repris de la tête par Emmanuel Okwi, laissé seul par les défenseurs congolais. Du côté congolais la lumière a failli venir de Jonathan Bolingi à la 70e, mais sa tête ne touche que la transversale. Grâce à cette victoire, les Cranes passent premiers de leur groupe, juste devant l’Egypte.