Deux jours avant le début de la CAN 2019, les "Eléphants" ont fait le plein de confiance mercredi. Opposée à la Zambie, la Côte d'Ivoire s'est facilement imposée (4-1) grâce à des réalisations de Jonathan Kodjia (27e), Jean-Michaël Séri (40e), Maxwell Cornet (57e) et Wilfried Bony (83e). Et pourtant, c'est bien la Zambie qui avait ouvert le score peu avant le quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Fashion Sakala (13e s.p).

Après la défaite (0-1) face à l'Ouganda samedi, toujours à Abou Dhabi, la Côte d'Ivoire peut désormais aborder son tournoi avec une plus grande sérénité.