Un boulevard pour le Sénégal ?

Toujours en quête de la première Coupe d'Afrique des nations de son histoire, le Sénégal n'a pas vraiment emballé les foules pour l'instant. Malgré une équipe très complète sur le papier, les Lions de la Téranga ont peiné à sortir l'Ouganda au tour précédent (1-0), après avoir perdu le choc contre l'Algérie en phase de groupes (0-1). Mais au rayon des bonnes nouvelles, les joueurs d'Aliou Cissé ont pu noter que leur partie de tableau s'était dégagée, avec les éliminations du Maroc ou du Ghana. Ils peuvent également compter sur un Sadio Mané, auteur du seul but du match contre l'Ouganda, qui semble monter en puissance dans cette compétition.

Il faudra espérer pour le Sénégal que la star de Liverpool soit en forme pour dynamiter la défense du Bénin. Les coéquipiers de Stéphane Sessegnon ne sont pas l'équipe la plus spectaculaire à voir jouer, mais ils n'ont pas encore perdu depuis le début de cette CAN, avec quatre matches nuls, notamment face au Ghana (2-2) puis le Cameroun en poule (0-0). Les Écureuils viennent de s'offrir le scalp du Maroc aux tirs au but au tour précédent (1-1), mais le Sénégal, que nous considérons parmi les favoris pour la victoire finale dans cette CAN, sont mieux armés et nous semblent capables de s'ouvrir les portes de la demi-finale, où un nouveau match à leur portée contre le vainqueur du match Madagascar – Tunisie les attendrait.

Notre prono : le Sénégal bat le Bénin @1,44

Sadio ManeGetty Images

Pas de mauvaise surprise pour le Nigeria ?

On attendait un choc entre le Cameroun, tenant du titre, et l'Egypte, pays hôte et recordman de victoires dans la compétition. Mais les deux équipes ont complètement craqué au tour précédent. Les Pharaons se sont fait surprendre par l'Afrique du Sud (0-1), tandis que les Lions Indomptables ont été renversés par le Nigeria (2-3). Bafana Bafana et Super Eagles se retrouvent donc, avec une place en demi-finale à la clé. C'est presque inespéré pour l'Afrique du Sud, qualifiée à l'arraché en tant que 4e meilleur 3e à l'issue de la phase de groupes, après deux défaites en trois matchs.

Le Nigeria a de son côté abandonné la première place de son groupe à la surprenante équipe de Madagascar, contre qui il a perdu et a encaissé ses deux seuls buts de la compétition (0-2). Les deux équipes étaient dans le même groupe de qualification pour cette CAN : l'Afrique du Sud avait remporté l'aller (0-2), avant de tenir le choc au retour (0-0). Mais le Nigeria peut compter sur des stars en forme, à l'image d'Ighalo, meilleur buteur des éliminatoires et qui a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Pour nous, les Super Eagles ne subiront pas le même sort que l'Egypte et vont passer l'obstacle sud-africain.

Le Nigeria fête le but d'IghaloGetty Images

Le choc pour l'Algérie ?

C'est LE choc de ces quarts de finale de la CAN. Pour certains, c'est même une finale avant l'heure. Il faut dire que l'Algérie et la Côte d'Ivoire présentent deux des meilleures équipes de la compétition, sur le papier du moins. Les Fennecs se sont hissés parmi les favoris à la victoire finale, 29 ans après leur seule CAN remportée, en proposant un très bon football : le Sénégal (1-0) ou la Guinée, en 8e de finale (3-0), n'ont pas résisté aux joueurs de Djamel Belmadi. De leur côté, les Eléphants ont eu plus de mal dans le jeu, en atteste leur défaite contre le Maroc en poule (1-0) ou leur victoire poussive face au Mali au tour précédent (1-0). Les stars ivoiriennes sont un ton en-dessous, à l'image de Nicolas Pépé, tandis que le collectif algérien a impressionné : les Verts n'ont toujours pas pris un seul but, par exemple. Ils ont également pu bénéficier d'un jour de repos en plus. Autant d'éléments qui nous laissent penser que l'Algérie va sortir vainqueur de ce quart de finale.

Baghdad Bounedjah, attaquant de l'Algérie lors du match face au Kenya, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019Getty Images

