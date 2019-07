Buteur décisif d'un coup-franc somptueux, à la dernière minute de la demi-finale de la CAN contre le Nigeria, le capitaine de l'Algérie Riyad Mahrez est déjà devenu un héros national. Il pourrait devenir encore plus que ça, à condition d'offrir aux Fennecs la Coupe d'Afrique des nations, vendredi contre le Sénégal. Dès le coup de sifflet final, ce dimanche, le milieu de Manchester City était en tout cas déjà tourné vers la finale, avec beaucoup d'ambition.

"Être en finale est une chose incroyable, a exulté le Citizen. On est très heureux de rendre fier le peuple, c'était notre objectif. On veut tout leur donner." Tout, c'est-à-dire un titre, qui serait le second pour les Fennecs après celui remporté à domicile en 1990… face au Nigeria, la victime dimanche. "Ça va être une autre bataille contre le Sénégal. Inch'Allah, on va essayer de la remporter. (…) Ce match nous a donné plus de confiance pour cette finale. Nous sommes capables de la gagner."

Vidéo - Mahrez : "C'est mon rêve de remporter cette compétition" 00:28

" On va se battre comme on s'est battus jusqu'à présent "

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s'est montré lui plus prudent : "Au peuple algérien, je veux dire que je ne suis pas un politicien, pas un faiseur de miracle, pas un sorcier, mais qu'on va se battre comme on s'est battu jusqu'à présent. Voilà ce que je peux promettre. On va faire le maximum." Le patron des Fennecs est surtout revenu sur le tournant du match, ce penalty accordé au Nigeria par le VAR : "Les joueurs ont vécu ça comme une injustice. On peut avoir deux réactions : soit on laisse tomber et on peut le payer cash, soit on se remobilise le plus rapidement possible et on repart."

Vidéo - Belmadi : "On y a cru jusqu'au bout" 02:00

Mahrez, lui, ne s'est pas attardé sur la polémique ("Ils ont eu le penalty sur le VAR, et à part ça, ils n'ont pas eu grand-chose"). On lui a trop parlé, de toute manière, de ce fabuleux coup-franc inscrit à la dernière minute. "Mon meilleur but ? Je pense que c'était le plus important en sélection. On a ce coup-franc, j'ai pris mes responsabilités, et je l'ai mis", a-t-il laconiquement répondu. Déjà concentré, visiblement, sur la finale de vendredi, que tout le peuple attend.