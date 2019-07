Sadio Mané peut-il prétendre au Ballon d'Or 2019 ? Vainqueur de la Ligue des champions et vice-champion d’Angleterre avec Liverpool, le co-meilleur buteur de la Premier League a le droit d'y croire. Mieux, il pourrait même ajouter un nouveau trophée à son incroyable saison, vendredi. Avec le Sénégal, il affronte l'Algérie lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les Lions de la Téranga viennent à l'emporter, Mané aura certainement un argument en plus à faire valoir dans la course au Ballon d'Or.

"C’est vraiment dommage"

De son côté, le joueur, lui, a tenu un "cri du coeur" avant cette finale de la CAN. La raison ? Il estime que cette dernière n'est pas reconnue à sa juste valeur. "C’est un cri du cœur que nous devons faire. Ce n’est pas normal de ne pas considérer la CAN comme la Copa America ou l’Euro. C’est vraiment dommage. Avec tout mon respect, il faut que cela cesse, vraiment", at-il confié à la BBC.

Pour rappel, le Ballon d'Or est ouvert à tout footballeur jouant dans un club européen depuis 1995, année où un certain George Weah l'a remporté. Puis, en 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, sans distinction de championnat ni de nationalité.