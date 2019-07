La belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations se poursuit ! Madagascar, invité surprise de la phase finale pour sa première participation, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale après un succès aux tirs au but contre la République Démocratique du Congo (2-2, 4 t.a.b. à 2). Amada et Andriatsima, buteurs, ainsi que Adrien, le gardien décisif, permettent aux Zébus de réaliser un nouvel exploit. Au tour suivant, ils affronteront la Tunisie ou le Ghana.

Et pourtant, les Malgaches auraient pu perdre pied tant le scénario de la rencontre était frustrant pour eux... Par deux fois, les hommes de Nicolas Dupuis ont mené. D’abord rapidement grâce à une frappe lumineuse d’Amada, l’un des buts du tournoi (1-0, 9e). Puis en fin de match d’une tête rageuse d’Andriatsima qui a cru donner la victoire aux siens (2-1, 77e). Mais la RDC n’a jamais abdiqué. Bakambu a inscrit son troisième but dans la compétition (1-1, 21e) et Mbemba, sur corner, a arraché la prolongation (2-2, 90e).

Les Zébus dans le dur physiquement

Cruel pour des Zébus dans le dur physiquement et qui ont énormément subi durant les trente minutes supplémentaires. Ils ont pu compter sur un grand Adrien, auteur d’une parade exceptionnelle sur une nouvelle tête de Mbemba (100e) et de sorties rassurantes.

Epuisés, les coéquipiers de Morel, qui est entré en jeu pour ses premières minutes dans cette CAN, ont réussi à être lucides et faire un sans-faute lors de la séance de tirs au but. Au contraire de Tisserand et Bolasie qui ont manqué le cadre. Au plus grand bonheur d’un peuple malgache dont le rêve n’est pas encore terminé.