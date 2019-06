Des buts de fou, une ambiance de malade : la CAN 2019 a enflammé Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Le Buzz

Si la Coupe d’Afrique des nations 2019 débute vendredi en Egypte, celle organisée à Clichy-sous-Bois et Montfermeil a déjà livré son verdict. Hein ? Ce tournoi amateur entre différentes équipes représentant chacune un pays africain et plus encore (coucou la Turquie et Haïti) s’est déroulé ces derniers jours en Seine-Saint-Denis et n’a pas manqué de faire sensation sur les réseaux sociaux.

Et pour cause : l’ambiance survoltée en tribune couplée au joli spectacle offert sur le terrain a transformé cette improbable tournoi en star de Twitter. Pour information, c’est le Mali qui l’a emporté.

Best of d’un tournoi pas comme les autres qui a transformé le stade Henri Barbusse de Clichy-sous-Bois en véritable chaudron…