L'Algérie a parfaitement réussi son entrée en lice dans cette CAN 2019. Ce dimanche, au Caire, les Fennecs se sont logiquement imposés face à une équipe du Kenya très limitée (2-0). La différence s'est faite au cours de la première période, grâce à un penalty de Bounedjah et un but de Mahrez. Grâce à cette victoire, les hommes de Djamel Belmadi rejoignent le Sénégal en tête du groupe C. Ces deux équipes se retrouveront d'ailleurs, ce jeudi au Caire, pour déterminer la Nation qui terminera à la première place.

Le film du match

L'Algérie a très vite pris le jeu à son compte dans ce match. Dès les premiers instants, ils ont pris de vitesse une défense kenyane au placement très aléatoire. Grâce à une maitrise technique supérieure, les Fennecs n'ont quasiment pas quitté la moitié de terrain adverse au cours de la première période. Une forte pression dont a profité Youcef Atal pour pénétrer dans la surface et se faire faucher. Un penalty justifié qu'a transformé sans difficulté l'attaquant d'Al Sadd Baghdad Bounbedjah (1-0, 34e).

Riyad Mahrez, AlgeriaGetty Images

Delort a joué 10 minutes

Après cette ouverture du score, l'Algérie a poursuivi ses efforts et a été à nouveau récompensé juste avant la pause. Riyad Mahrez a repris du plat du pied gauche un centre en retrait de Ramy Bensebaini. Le ballon dévié par Abud a fini au fond des filets (2-0, 43e). Dès lors, l'issue du match était scellée.

Les Algériens ont ensuite levé le pied et ont géré leur avantage sans se créer de réelles opportunités. On retiendra seulement, sur cette fin de match, l'entrée en jeu d'Andy Delort pour sa première apparition en compétition officielle avec sa nouvelle sélection (81e). Ceci restera juste symbolique car le boulot avait été bien fait auparavant.