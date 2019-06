Le Sénégal a soigné son entrée en lice. Alors que des prétendants au titre tels que l’Egypte, le Nigeria et le Maroc ont décroché un premier succès poussif dans cette CAN 2019, la sélection entraînée par Aliou Cissé a pour sa part été plutôt convaincante contre la Tanzanie (2-0). Keita Baldé et Krépin Diatta ont trouvé le chemin des filets pour les Lions de la Téranga, qui prennent les commandes du groupe C en attendant le match entre l’Algérie et le Kenya (22h).

Malgré l’absence de Sadio Mané (suspendu), le Sénégal n’a pas mis longtemps avant d’asseoir sa domination face à la 131e nation au classement FIFA. Solides dans l’entrejeu et bien en place défensivement, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers ont profité des nombreuses pertes de balle tanzaniennes pour faire mal à leurs adversaires. Et c’est à la suite de l’une d’entre elles que Keita Baldé a ouvert le score. Décalé par Idrissa Gueye, l’ancien Monégasque a battu Aishi Manula du gauche (1-0, 28e).

Niang a vendangé, Diatta a régalé

Mbaye Niang a eu les cartouches nécessaires pour alourdir la marque, mais l’attaquant rennais a cruellement manqué de justesse à la finition (3e, 6e, 42e, 50e). C’est finalement une jeune pépite sénégalaise, en l’occurrence Krépin Diatta, qui a scellé le sort de cette rencontre. Pour sa troisième sélection avec les Lions, le milieu de 20 ans - très en vue tout au long de la partie - a doublé la mise d’une puissante reprise de volée décochée depuis l’extérieur de la surface (2-0, 64e).

Nettement supérieurs aux Taifa Stars, les Sénégalais auraient d’ailleurs pu soigner leur différence de buts avec davantage de précision. L’efficacité offensive, voilà ce que les partenaires de Moussa Konaté devront améliorer en vue des prochaines échéances, qui les verront notamment affronter l’Algérie jeudi (19h). En attendant, les joueurs de Cissé peuvent déjà se satisfaire de la copie rendue ce dimanche, qui leur permet de s’installer en tête du groupe C.