Madagascar s'offre le Nigeria et une page d'histoire

Cette première participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations ressemble à un rêve pour Madagascar. Les Bareas ont commencé par un nul en Guinée (2-2), avant de décrocher la première victoire de leur histoire dans la compétition face au Burundi (1-0). Dimanche, les Malgaches ont franchi une étape supplémentaire en dominant le Nigeria (2-0) pour s'offrir un ticket historique pour les huitièmes de finale.

Les coéquipiers de Jérémy Morel, encore trop juste physiquement pour être aligné, ont eu la réussite qu'il faut pour ce genre d'exploit. Lalaina Nomenjanahary a d'abord profité d'une énorme erreur défensive pour effacer le portier adverse et ouvrir le score (13e). Andria a ensuite vu son coup franc être détourné pour prendre la direction de la lucarne (53e). En face, les Super Eagles n'ont pas trouvé la clé offensivement, ne cadrant qu'une seule frappe. Les triples vainqueurs de la CAN terminent donc deuxièmes, derrière leur adversaire du soir.

Derrière, le Burundi et la Guinée s'affrontaient dans le match des mauvais élèves. Et ce sont les Guinéens qui se sont imposés (2-0), grâce à un doublé de l'ancien Lyonnais Mohamed Yattara (25e, 52e), chirurgical du pied gauche dans la surface. En supériorité numérique dès la 12e minute de jeu, les coéquipiers de François Kamano restent donc dans la course à la qualification pour les huitièmes, étant provisoirement parmi les quatre meilleurs troisièmes en attendant la fin de la phase de poules, mardi soir.