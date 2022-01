Pour le match de référence, il faudra repasser mais même sans être flamboyant depuis le début de la CAN, le Sénégal a trouvé le moyen de se qualifier pour les 8emes de finale de la compétition, en finissant leader du groupe B. Bousculés et tenus en échec par le Malawi (0-0), les hommes d'Aliou Cissé peuvent remercier le Zimbabwe qui a quitté la CAN avec les honneurs en faisant tomber la Guinée (2-1), en tête avant ces derniers matches de poule.

