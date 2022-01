La Gambie a annulé samedi ses deux matches de préparation à la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février), dont celui contre l'Algérie prévu le jour-même, a annoncé la Fédération gambienne de football (GFF), notamment en raison de cas de Covid-19. "En raison de l'indisponibilité de 16 joueurs, représentant 57% des 28 convoqués, nos matches amicaux de préparation à la CAN contre l'Algérie et la Syrie (programmé le 4 janvier, ndlr) ont tous deux été annulés", a indiqué la GFF samedi dans un communiqué.

Des absences "causées par le Covid, des maladies, des blessures et des restrictions de voyage", a listé le sélectionneur belge Tom Saintfiet dans un message sur Facebook. La situation pose question à onze jours du premier match de phase finale de CAN de l'histoire de la Gambie, qualifiée pour la première fois au tournoi continental. Le pays d'Afrique de l'Ouest doit affronter le 12 janvier la Mauritanie, quatre jours plus tard le Mali, et la Tunisie le 20 janvier pour clore sa phase de groupe.

L'annulation du match à Doha contre l'Algérie a provoqué l'ire des Fennecs. "La partie gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l'absence d'un gardien de but !", s'est insurgé la Fédération algérienne (FAF) par communiqué.

