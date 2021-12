Déjà en difficulté avec Chelsea car peu utilisé dans la rotation par Thomas Tuchel, Hakim Ziyech a également perdu son statut au sein de la sélection marocaine. Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a écarté le milieu offensif de la première liste des 25 joueurs des Lions de l'Atlas retenus pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, dévoilée ce jeudi.

"La cohésion de groupe c'est très fragile et certains mauvais comportements peuvent déstabiliser", a souligné Halilhodzic pour expliquer son choix de se passer de Ziyech. "Il y a une bonne ambiance (...) Je ne permettrai à personne de gâcher ça", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse près de Rabat. L'international marocain s'est brouillé depuis l'été dernier avec le coach des Lions qui lui reproche son indiscipline.

En revanche, le latéral parisien Achraf Hakimi, l'attaquant sévillan Youssef En-Nesyri et l'ailier droit de Barcelone Abdessamad Ezzalzouli, dont c'est la première sélection, figurent parmi les joueurs sélectionnés par Vahid Halilhodzic. Quant à la CAN, l'objectif est de "faire le meilleur résultat possible": "Les joueurs sont déterminés et ambitieux", a poursuivi l'ex-entraîneur nantais.

Les 25 joueurs présélectionnés pour la CAN, qui commencera le 10 janvier pour le Maroc avec une phase de poule qui les verra s'opposer au Ghana, aux Comores et au Gabon :

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Anas Zniti

Défenseurs : Soufiane Chakla, Samy Mmaee, Ghanem Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Souffian El Karouani, Adam Massina, Sofiane Alakouch

Milieux de terrain :Fayçal Fajr, Soufiane Amrabat, Aymane Barkok, Ilias Chair, Imran Louza, Azzedine Ounahi, Selim Amallah

Attaquants : Soufiane Boufal, Munir Haddadi, Youssef En-Nesyri, Ryan Mmaee, Ayoub El Kaabi, Zakaria Boukhlal, Abdessamad Ezzalzouli

