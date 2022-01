Le Burkina Faso a dominé jeudi le Cap-Vert (1-0) à Yaoundé (Cameroun) et ainsi décroché son premier succès dans la Coupe d'Afrique des nations 2022 (CAN). L'attaquant Hassane Bandé a inscrit le seul but de la rencontre à la 39e minute.

Dans l'autre match du groupe A disputé plus tôt jeudi, également dans le stade d'Olembe à Yaoundé, le Cameroun a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale en battant l'Ethiopie (4-1). Au classement, le pays organisateur compte six points et l'Ethiopie aucun, alors que le Burkina Faso devance grâce à une meilleur attaque le Cap-Vert, qui possède comme les Etalons trois unités. Lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules lundi, le Burkina Faso affrontera l'Ethiopie alors que le Cap-Vert sera opposé au Cameroun.

