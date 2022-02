L’Égypte de Mohamed Salah rejoint le Sénégal en finale de la CAN ! Au terme d’une demi-finale haletante, les Pharaons égyptiens se sont qualifiés grâce à la séance de tirs aux buts, au cours de laquelle l’ancien Lyonnais et Marseillais Clinton Njie a manqué le botté fatidique (0-0 après prolongation, 1-3 pour les Égyptiens aux tirs aux buts). L’opposition entre les deux stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané, promet de belles choses ce dimanche. Aucun des deux Reds n’a encore jamais remporté la reine des compétitions africaines.

Ad

Coupe d'Afrique des Nations Cameroun-Egypte, choc au sommet de l'Afrique IL Y A 12 HEURES

Le Cameroun est passé tout près en première période

Logiques favoris du public dans leur antre du stade d’Olembé de Yaoundé, les Lions indomptables de Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi étaient attendus au tournant, pour cette demi-finale de la 33e Coupe d’Afrique des Nations. Après les premières tentatives de Mohamed Salah, sans réussite (1ere, 8e), Les Camerounais ont trouvé la transversale par Michael Ngadeu (18e), qui a aussi manqué une occasion en or quelques secondes plus tard alors qu’il était seul dans la surface (19e). Toko Ekambi aurait pu lober le gardien égyptien Gabaski après la demi-heure de jeu, mais sa reprise du gauche a manqué de précision (33e).

Plus d'infos à suivre...

Coupe d'Afrique des Nations Super Salah et l'Egypte donnent rendez-vous au Cameroun 30/01/2022 À 17:39