Le premier choc de la CAN a livré de sacrés enseignements. Une séduisante équipe du Nigeria a logiquement dominé une Égypte bien pâle (1-0) pour la première rencontre du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations. Remuants, les Super Eagles ont pris l’avantage à la demi-heure de jeu sur un enchaînement de grande classe de Kelechi Iheanacho (30e). Peu en verve malgré des efforts notables, Mohamed Salah n’a pu transcender une triste équipe d'Égypte, battue en phase de poules pour la première fois depuis 2004. Et le pire est peut-être à venir.

Dans une CAN encore enlisée dans un faux rythme, le choc du groupe D tombait à pic pour définitivement lancer la compétition côté terrain. Une icône planétaire (Salah), des grands joueurs (Chukwueze, Iheanacho, Ndidi), et deux collectifs voués à tutoyer les sommets africains, en somme un spectacle garanti pour les tribunes du Stade Roumdé Adjia de Garoua (Cameroun). Si l'entame s'est avérée plutôt équilibrée, les Nigérians ont rapidement démontré leur supériorité dans l’utilisation des couloirs et l’intensité mise dans l’entrejeu. Alors que les Pharaons ont vainement tenté de faire circuler latéralement le cuir dans l’attente d’une ligne de passe dangereuse, les hommes d’Augustine Eguavoen n’ont pas traîné à faire vivre le ballon, sollicitant dès que possible la vitesse et la mobilité des ailes.

