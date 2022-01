Scène assez surréaliste lors de ce huitième de finale de la CAN entre le Sénégal et le Cap Vert. À la 53e minute Sadio Mané, bien lancé en profondeur et en avance sur le gardien adverse, est heurté violemment à la tête par celui-ci. Sur les images, on peut voir le Sénégalais perdre connaissance et s'écrouler lourdement sur la pelouse après le choc tête contre tête. Le gardien Cap-Verdien, groggy, peine à tenir debout mais repousse ses partenaires avec colère et refuse le remplacement.

Ammené hors du terrain pour des soins, Vozinha a écopé d'un carton rouge après visionnage de la VAR, le second de la rencontre pour son équipe. Sadio Mané lui, a repris ses esprits quelques minutes plus tard et est resté sur la pelouse au mépris de tout protocole commotion. Un choix qui interroge au vu de la brutalité du choc subi. Le joueur de Liverpool apportera d'ailleurs la délivrance et ouvrira le score six minutes plus tard (score final 2-0).

Après quoi il a fait signe à ses coéquipiers qu'il ne pouvait pas continuer le match. Au vu de ses gestes, l'attaquant sénégalais semblait avoir des douleurs à la tête. Une séquence qui ne manquera pas de faire réagir du côté de Liverpool et des détracteurs de cette CAN 2022.

