Coupe d'Afrique des Nations

Les Eléphants ont imité la plupart des favoris. Pour leur entrée en lice dans la CAN, les joueurs de la Côte d'Ivoire ont décroché une courte mais précieuse victoire face à la Guinée Equatoriale, mercredi à Douala (1-0). Un joli et rapide but de Max-Alain Gradel (5e) puis une belle débauche d'énergie malgré quelques failles permettent aux hommes de Patrice Beaumelle de prendre la tête du groupe E devant l'Algérie qui avait buté sur la Sierra Leone (0-0).

Annoncés comme faisant partie des prétendants pour le sacre, les Ivoiriens sont entrés fort dans ce premier match grâce à leur puissance dans l'entrejeu. Ils n'ont pas tardé à ouvrir la marque grâce à leur capitaine Gradel qui a placé une superbe reprise axiale de 20 mètres au fond des filets suite à une récupération de son équipe dans le camp adverse et une projection rapide (0-1, 5e).

Si l'ancien Toulousain de 34 ans et l'ancien Lyonnais Maxwel Cornet ont encore régulièrement porté le danger vers la zone de vérité, l'avant-centre Sébastien Haller a été parfaitement contenu par la charnière centrale équatoguinéenne. Jamais dans le coup, l'attaquant de l'Ajax a même traversé le match comme un fantôme. Le Rémois Ghislain Konan, lui, s'est montré très percutant dans son couloir gauche pendant que Franck Kessié et Jean-Michaël Seri régnaient au milieu de terrain.

Une défense ivoirienne friable

En revanche, le côté droit de la défense des Eléphants a montré de sérieuses failles avec le latéral messin Habib Maïga qui n'a pas fait oublier Serge Aurier, suspendu pour ce match. Le central Simon Deli, de son côté, a souvent été mis en difficulté par Basilio Ndong ou Emilio Nsue et failli concéder un penalty pour une main (38e). Titularisé dans la cage ivoirienne après la suspension pour dopage de l'habituel titulaire Sylvain Gbohouo, Badra Sangaré s'est toutefois montré à la hauteur.

Les Equatoguinéens qui restaient sur cinq matches sans défaite, se sont aussi révélés imprécis dans leurs tentatives en bonne position à l'image de Dorian Hanza (49e) et surtout d'Iban Salvador dans la foulée (50e). L'homme aux cheveux rouges est revenu à la charge avec une frappe axiale de 20 mètres qui a encore filé de peu à gauche du cadre (70e).

Face à cette perte de maîtrise de ses joueurs, Beaumelle a lancé Wilfried Zaha, Serey Dié et Nicolas Pépé d'un seul coup (71e). Le joueur d'Arsenal et celui de Crystal Palace se montrés mordants mais aussi peu réalistes (81e, 82e, 86e et 90e+2) et la Côte d'Ivoire n'a jamais réussi à faire le break. Elle lance toutefois sa 24e CAN avec sérieux.

