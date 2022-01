Coupe d'Afrique des Nations

C’est déjà la première surprise des huitièmes de finale de cette CAN 2021. Grâce à un but de Youssef Msakni inscrit au retour des vestiaires (47e), la Tunisie s’est imposée ce dimanche soir à Garoua, contre le Nigeria (0-1). Alors qu’ils étaient fortement diminués (10 joueurs absents pour COVID, en plus de leur entraîneur Mondher Kebaier), les Aigles de Carthage ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN, après une rencontre où ils ont été peu mis en danger par les Super Eagles nigérians. Après un premier tour abouti, le Nigeria du Nantais Moses Simon a raté son match, alors qu’Alex Iwobi a été exclu à la 66e minute après un carton rouge sévère.

