Après le Cameroun, le Maroc et le Nigéria, le Mali ne devient pas le quatrième pays qualifié pour les huitièmes de finale de cette CAN. Une qualification que les Maliens n’ont pas su valider face à la Gambie (1-1). Le deuxième but sur penalty dans la compétition d’Ibrahima Koné (1-0, 79e) les avait pourtant placés en très bonne position. Mais sur un autre penalty, frappé par Musa Barrow, la Gambie a arraché le match nul dans les dernières minutes (1-1, 90e). Un point crucial pour les Gambiens qui ont désormais la possibilité de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Ad

Cela faisait sept matches que le Mali n’avait plus encaissé de but. Alors quand Koné a profité d’une faute sur Bissouma et de l’intervention de la VAR pour ouvrir le score d’un penalty bien frappé (1-0, 79e), la qualification se rapprochait à grands pas. Mais, avec les Aigles, ce début de Coupe d’Afrique est décidément une histoire de penalties.

Coupe d'Afrique des Nations Pourquoi la Tunisie n’est pas revenue sur le terrain ? "Mes joueurs prenaient un bain de glace" 12/01/2022 À 17:06

Là où la Tunisie avait échoué par Khazri, Barrow n’a pas tremblé au moment de contrarier les plans des joueurs de Mohamed Magassouba. Un manque d’inattention coupable sur un coup franc rapidement joué a amené Yves Bissouma à dévier le ballon de la main dans sa surface sur le centre de Colley. Et Barrow a tranquillement pris Ibrahim Mounkoro à contre-pied (1-1, 90e). Ce fut la seule frappe cadrée des Gambiens dans ce match en six tentatives.

Coupe d'Afrique des Nations Minute par minute, que s'est-il passé lors de la fin de match Mali - Tunisie ? 12/01/2022 À 16:20