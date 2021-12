Le retour express de Victor Osimhen. Ce mardi, l'attaquant du Napoli a annoncé qu'il serait "disponible" pour la CAN. "Je suis disponible, à moins de ne pas figurer parmi les joueurs sélectionnés pour représenter le Nigeria", a écrit sur Twitter le buteur de 22 ans, après avoir posté sur les réseaux sociaux des photos le montrant portant un masque de protection.

Ad

Opéré le 23 novembre, deux jours après un choc violent à la tête lors d'un match avec Naples contre l'Inter Milan, Osimhen avait été annoncé forfait pour la CAN, en raison d'une indisponibilité estimée à trois mois. L'avant-centre des "Super Eagles" s'était vu poser des "vis et des plaques en titane". L'ex-attaquant de Lille a toutefois repris l'entraînement hors du groupe le 8 décembre, faisant renaître quelques espoirs au Nigeria.

Coupe d'Afrique des Nations Le vaccin et des tests obligatoires pour assister à la CAN au Cameroun 16/12/2021 À 16:45

La fabrication d'un masque de protection sur mesure, en carbone et kevlar, était la condition nécessaire pour une reprise de l'entraînement collectif. La CAN, organisée au Cameroun, verra le Nigeria affronter au premier tour l'Egypte (11 janvier), le Soudan (15 janvier) et la Guinée-Bissau (19 janvier).

Coupe d'Afrique des Nations Halilhodzic : "Organiser la CAN est de plus en plus compliqué avec la situation sanitaire" 16/12/2021 À 14:50