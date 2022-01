Sur les 135 joueurs des cinq grands championnats européens qui seront mobilisés pendant un mois, 56 évoluent dans un club de L1. Le championnat de France est, comme à chaque édition, le premier pourvoyeur de talents pour la Coupe d’Afrique des nations. Il devance, en nombre d’internationaux libérés, très largement la Premier League qui enverra 38 de ses joueurs au Cameroun.

Un mois de compétition en plein milieu de la saison de Ligue 1, qui pourrait avoir des conséquences pour certains clubs. Alors que d’autres devraient être relativement épargnées, certaines formations vont pouvoir compter sur l’ensemble de leurs forces vives durant ce mois de janvier. Tour d’effectif des clubs de Ligue 1 les plus impactés par la CAN 2022.

Metz, Saint-Etienne, Rennes : ils seront lourdement handicapés

Metz, actuellement 18e de Ligue 1 est le club qui a envoyé le plus de joueurs à la CAN et probablement l’équipe qui sera la plus affaiblie durant le mois de compétition. Pas moins de 7 éléments des Grenats manqueront à l’appel pour les prochains matchs. Frédéric Antonetti devra ainsi se passer, notamment, de son gardien de but Alexandre Oukidja, du défenseur central Kiki Kouyaté, des milieux de terrain Habib Maïga et Pape Matar Sarr et du meneur de jeu Farid Boulaya. Avant la trêve, le coach messin s’était montré agacé par ses nombreuses absences : "C'est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales ? Ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre la CAN qui est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls."

De son côté, l’AS Saint-Etienne sera privée de ses deux leaders d’attaque que sont Wahbi Khazri, appelé avec la sélection tunisienne et le Gabonais Denis Bouanga. Pascal Dupraz, nouvel entraîneur des Verts devra également faire sans Yvan Neyou, très souvent aligné dans l’entrejeu de la formation stéphanoise. Trois hommes importants de l’ASSE ces derniers mois.

Denis Bouanga (Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

Troisième club de L1 qui pourrait vivre un mois de janvier compliqué, le Stade Rennais envoie quatre joueurs à la CAN. Et ses quatre joueurs font tous partie des cadres de l’équipe rennaise. Alfred Gomis, Nayef Aguerd, le capitaine Hamari Traoré et enfin Kamaldeen Sulemana. Un casse-tête en perspective pour Bruno Génésio.

Strasbourg, Clermont, Angers : ils seront aussi pénalisés

Dans une moindre mesure que les trois clubs cités précédemment, Strasbourg avec le départ d'Habib Diallo pour la sélection des Lions de la Téranga pourrait être pénalisé par ce mois de compétition. Le Racing devra faire sans son meilleur buteur cette saison (9 buts tcc). Julien Stéphan se passera aussi d’Alexander Djiku, régulièrement titulaire en Alsace et appelé avec la sélection ghanéenne.

À Nice, c’est Mario Lemina et Youcef Atal, deux joueurs importants dans l’effectif, qui vont manquer durant ce mois où les rencontres vont s'enchaîner. Plus bas dans le classement de L1, ce sera la même chose en Auvergne où Clermont devra vivre sans son meilleur buteur, Mohamed Bayo, convoqué avec la Guinée. Jim Allevinah (Gabon) et Saïf-Eddine Khaoui (Tunisie) manqueront également à l’appel.

Youcef Atal, l'arrière droit de l'OGC Nice. Crédit: Getty Images

Également à la lutte pour le maintien, l’ESTAC envoie 4 joueurs dont Mama Baldé, pièce maitresse de la nouvelle équipe de Bruno Irles et Reims se passera également de 4 éléments durant ce mois de janvier (Moreto Cassama, Moussa Doumbia, El Bilal Touré et Ghislain Konan).

Le SCO d’Angers, actuel 11e de Ligue 1, a vu partir son maître à jouer en la personne de Sofiane Boufal, appelé avec le Maroc. Les Angevins seront aussi privés de trois autres éléments (Stéphane Bahoken, Enzo Ebosse et Azzeddine Ounahi).

Enfin, Nantes est le club, avec Saint-Etienne, à envoyer le plus de joueurs (5) à la CAN cet hiver. Cependant, hormis Moses Simon et Jean-Charles Castelletto qui pourraient manquer aux Canaris, les trois autres joueurs concernés (Bocari, Coulibaly, Traoré) ont été très peu utilisés depuis le début de la saison.

PSG, OL, Nice : ils devraient être relativement épargnés

Sur le papier, le départ d’Achraf Hakimi et d’Idrissa Gueye, deux joueurs installés dans le 11 parisien depuis le début de la saison, pourrait être préjudiciable. Mais pour un club comme le PSG, à l’effectif très élargi, l’absence de ces deux joueurs (plus celle d’Abdou Diallo) devrait pouvoir être gérée sans trop de difficulté.

Ce sera peut être un peu différent pour l’Olympique Lyonnais, privé durant un mois de trois cartouches offensives avec Tino Kadewere, Islam Slimani et surtout Karl Toko Ekambi. Le Camerounais est le meilleur buteur de l’OL cette saison. Ces trois armes offensives manqueront probablement à Peter Bosz alors que l’OL, seulement 13e de L1 après la première moitié de saison, va devoir rapidement relever la tête. Les dirigeants lyonnais pourraient profiter du mercato pour pallier ces absences.

Karl Toko Ekambi, double buteur face à Brondby Crédit: Getty Images

Du côté de la Canebière, ce sont Pape Gueye et Bamba Dieng qui manqueront à l’appel en janvier. Les deux joueurs sénégalais manqueront évidemment à l'OM et à leur entraîneur mais Jorge Sampaoli devrait trouver assez facilement des solutions de rechange pour les prochains matchs.

Lens enverra également deux joueurs, Massadio Haïdara et Ignatius Ganago au Cameroun alors que Seko Fofana, international ivoirien, a demandé à rester au RC Lens cet hiver. Même chose pour les Girondins de Bordeaux qui devront se passer de Gidéon Mensah, appelé avec le Ghana et de Junior Onana, sélectionné avec le Cameroun. Deux joueurs utilisés avec parcimonie depuis le début de la saison des Girondins. Reims en se séparant un temps d’El Bilal Touré et de trois autres joueurs moins utilisés (Cassama, Doumbia, Konan) devrait passer entre les gouttes.

Le Stade Brestois de le FC Lorient devront eux se passer respectivement d’Haris Belkebla (Algérie) et de Dango Ouattara (Burkina Faso). Si les deux joueurs ont très souvent été alignés dans leur formation depuis le début de la saison, leurs absences ne devraient pas être trop handicapantes pour les deux équipes.

Monaco et Montpellier épargnés, le LOSC pas concerné

L’AS Monaco ne devrait pas trop se soucier de la compétition continentale. Le seul joueur de l’effectif monégasque qui s’est envolé pour le Cameroun, Pelé, international espoirs avec le Portugal et appelé avec la sélection du Guinée-Bissau, n’a pas joué une seule minute avec l’ASM depuis le début de la saison. Même constat pour Montpellier. Le Camerounais Ambroise Oyongo a disputé qu’un seul match cette saison avec le MHSC et ne devrait pas manquer à l’effectif d’Olivier Dall'Oglio.

Lille est la seule formation de Ligue 1 qui ne sera pas du tout concernée par la compétition continental. Le LOSC gardera son effectif intact cet hiver.

