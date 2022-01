Annoncés comme faisant partie des favoris pour la victoire finale, les Lions de l'Atlas ont débuté leur huitième de finale face au Malawi de la pire des manières. En tête du groupe C avec sept points après une phase de poules maîtrisée, le Maroc devait se débarrasser du Malawi, qui dispute ce mercredi soir son premier match à élimination direct en Coupe d'Afrique des nations. Et le moins que l'on puisse dire est que les Flammes ont jeté un grand froid sur leurs adversaires, et ce quasiment d'entrée de jeu.

Car dès la 7e minute, l'insolent Gabadinho Mhango a surpris tout son monde avec un geste exceptionnel. Après une belle percussion, l'homme fort du Malawi a décoché une frappe de plus de 35 mètres qui est venue se loger en plein dans la lucarne de Yassine Bounou, inscrivant par la même occasion son troisième but de la compétition. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi vont devoir retourner la situation pour ne pas vivre une cruelle désillusion.

