Ce sera sans l'Algérie mais avec du beau monde quand même. Ce jeudi, la phase de poules de la CAN 2021 a pris fin, dévoilant le tableau final d'une compétition qui apparaît comme très ouverte. Organisateur, le Cameroun a ainsi hérité d'un 8e de finale prenable sur le papier avec un duel face aux Comores, invité surprise à ce stade de la compétition. Le choc de ces 8es opposera la Côte d'Ivoire à l'Egypte tandis que le duel entre le Burkina Faso et le Gabon ouvrira le bal dès dimanche 23 janvier. Voici le tableau final et le programme des 8es de finale.