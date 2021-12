Victor Osimhen, victime d'un choc violent au visage et récemment opéré, va-t-il revenir à temps pour participer à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ? Son club de Naples a annoncé le 23 novembre une indisponibilité de trois mois pour l'ex-Lillois, blessé deux jours plus tôt au niveau de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche dans un choc aérien durant un match contre l'Inter Milan.

Ad

L'attaquant de bientôt 23 ans a repris mercredi la course à l'entraînement, un peu plus de deux semaines après avoir été opéré de "multiples fractures" au visage, selon le Napoli. Ce développement a ravivé un "petit espoir" du côté de Gernot Rohr, interrogé jeudi par l'AFP: "Il a repris l'entraînement hier (mercredi). Ça va être la course, il faut qu'il fasse de la musculation, c'était une blessure au visage".

Ligue des champions Griezmann, à l'image de cet Atlético : "Il est encore en transition avec l'équipe" IL Y A 42 MINUTES

La CAN-2022 est prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur a passé mardi de nouveaux examens et obtenu le feu vert pour reprendre un travail athlétique. Les prochaines étapes sont désormais la réalisation d'un masque en carbone pour protéger la zone fracturée et lui permettre de reprendre des entraînements avec contact physique, peut-être dès les prochaines semaines, a indiqué le quotidien sportif italien.

Football Accusé d'agression sexuelle, Pierre Ménès placé en garde à vue IL Y A 2 HEURES