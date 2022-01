Football

But litigieux, doublé de Renard et belle action conclue par Hegerberg : le récital de l’OL en vidéo

COUPE DE FRANCE - C’était plié à la mi-temps. En déplacement à Bordeaux lors des seizièmes de finale, ce samedi, l’OL a fait le travail dès le premier acte, virant en tête avec quatre unités d’avance, puis gagnant 0-4. Wendie Renard a marqué sur corner, de la tête, et sur penalty. Dzsenifer Marozsan a inscrit un but litigieux et Ada Hegerberg a conclu un beau mouvement. Le résumé en vidéo.

00:02:54, il y a 2 heures