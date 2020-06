Coupe de france (F) : la finale programmée le 9 août à Auxerre

Eugénie Le Sommer lors du match aller entre le PSG et l'OL (1-1), le 18 novembre 2018 à Paris.

La finale de la Coupe de France féminine, dont l'affiche reste à déterminer, se jouera le dimanche 9 août (21h) à Auxerre, a confirmé mardi la Fédération française de football.

La finale de la Coupe de France féminine se disputera le dimanche 9 août (21h) à Auxerre. Les équipes lauréates seront connues à l'issue du déplacement du PSG à Bordeaux et de la réception à Guingamp de l'Olympique Lyonnais, tenant du titre. Ces demi-finales, programmées le dimanche 2 août, marqueront la retour à la compétition pour les Lyonnaises et les Parisiennes, avant leur quart de finale de Ligue des champions le 22 août respectivement contre le Bayern Munich et Arsenal.

Le championnat de première division féminine, suspendu en mars à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus, a été définitivement stoppé. En tête au moment de la suspension, Lyon a été sacré devant Paris, deuxième avec trois points de retard.

