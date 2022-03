Premium Football Paris Saint-Germain - FC Fleury 91 13:54-16:15 Direct

1e : C'est parti pour cette demi-finale de Coupe de France féminine entre le FC Fleury et le PSG !

- Les Parisienne, elles, ont déjà été sacrées en 2010 et 2018. Deuxièmes en championnat, elles viennent de battre le Bayern 1-2 en quart de finale aller de Ligue des champions.

- Le FCF91 entraîné par Fabrice Abriel pointe à la 4e place du classement de D1 Arkema et reste sur 2 victoires en championnat en plus de son succès en quart de finale face au Paris FC (1-1, 3-4 tab). Il dispute sa toute première demi-finale dans la compétition.

- L'autre demi-finale de Coupe de France opposera demain Yzeure à Nantes, deux formations de 2e division. La voie sera donc ouverte pour le vainqueur d'aujourd'hui lors de la finale qui aura lieu le 15 mai.

- Les Parisiennes de Didier Ollé-Nicolle ont donc gagné leurs deux matches de D1 Arkema contre les Essoniennes en s'imposant 5-0 à l'aller en début de saison puis 0-4 à l'extérieur il y un mois à peine.

- Du côté du PSG, ce sera un 4-3-3 avec Votikova - Lawrence, Ilestedt, De Almeida, Karchaoui - Geyoro (c), Luana, Fazer - Diani, katoto, Bachmann.

- Passons tout de suite aux compositions d'équipes en commençant par celle de Fleury qui évoluera en 4-2-3-1 avec Talaslahti - Meffometou, Piga, Chebel, Levasseur - Le Garrec (c), Grabowska - Kamczyk, Yango, Dafeur - Kouassi.

- Entre deux matches de Ligue des champions contre le Bayern Munich, les Parisiennes défient les Floriacumoises et partent largement favorites car elles ont remporté les deux matches de championnat.

- Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en LIVE la première demi-finale de Coupe de France féminine entre le FC Fleury 91 et le PSG !!

