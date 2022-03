Une bonne frayeur mais aussi une place en finale pour les Parisiennes. Les joueuses du PSG sont venues à bout de Fleury, samedi, dans la première demi-finale de Coupe de France (2-4). Entre leurs deux manches de quart de finale de Ligue des champions face au Bayern, les championnes de France ont d'abord été surprises par des buts de Kouassi (8e) puis Nyango (21e). Elles ont cependant pu compter sur l'inévitable Katoto pour les remettre dans le droit chemin (35e et 45e+1). Karchaoui (59e) et Diani (76e) ont marqué en seconde période et le PSG affrontera Yzeure ou Nantes, deux formations de deuxième division, en finale le 15 mai.

Ad

Coupe de France Un but de renard au meilleur des moments : Katoto remet Paris à flot IL Y A UNE HEURE

Avec le match retour contre les Bavaroises au Parc des Princes mercredi prochain en perspective (victoire 1-2 à l'aller), le coach parisien Didier Ollé-Nicolle avait assez logiquement opté pour une équipe mixte. Ses joueuses ont d'ailleurs d'abord semblé bien entrer dans le match. Cette bonne entame a cependant volé en éclats sur la première offensive de Fleury et Kouassi a sanctionné une série d'erreurs défensives en trompant Votikova de près malgré une position de hors-jeu non sanctionnée (1-0, 8e).

Un hors-jeu non signalé et une faute de mains de Votikova et Fleury a ouvert le score

En confiance après cette ouverture du score mais aussi certainement revanchardes après leurs deux déroutes en championnat face aux Parisiennes (5-0 puis 0-4), les Lionnes du FCF91 ont continué de mettre la pression sur une arrière-garde fébrile. Yango a ainsi doublé la mise au bout d'un joli mouvement collectif initié par sa capitaine Le Garrec et relayé par Kouassi et Kmaczyk (2-0, 21e).

Paris dépassé : Fleury fait le break au bout d'une superbe action collective

Katoto remet les choses en ordre

Complètements sonnées, les Parisiennes ont encore subi la volonté adverse pendant de longues minutes. Elles ont doucement relevé la tête et Bachmann a enfin commencé à se montrer sur l'aile gauche. Dans son sillage, Karchaoui a centré vers le point penalty où Katoto a égalisé avec de la réussite sur un tir mollasson mais mal négocié par Talaslahti (2-1, 35e). Déjà double buteuse contre le Bayern mardi dernier, l'avant-centre a relancé toute son équipe, redevenue plus agressive et entreprenante. Geyoro a gratté un ballon devant la surface adverse et permis à Bachmann de frapper sur la transversale, Katoto a suivi et pu égaliser juste avant la pause (2-2, 45e+1).

Une occasion, un but : Katoto relance le PSG

Plus d'infos à suivre...

Coupe de France Une occasion, un but : Katoto relance le PSG IL Y A UNE HEURE