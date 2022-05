53e (Yzeure - PSG : 0-6) : Charlotte Voll capte parfaitement bien le ballon, sur ce premier corner d'Yzeure.

52e (Yzeure - PSG : 0-6) : 4996 personnes ont pris place dans les tribunes.

50e (Yzeure - PSG : 0-6) : Marie-Antoinette Katoto, dans la surface de réparation, prend sa chance de la tête, mais son ballon est capté par Taylor Beitz.

49e (Yzeure - PSG : 0-6) : Aucun changement à signaler, à la pause, de part et d'autre.

47e (Yzeure - PSG : 0-6) : Le poteau pour le PSG ! Dans la surface de réparation, Grace Geyoro frappe, mais son ballon s'écrase sur le poteau !

46e (Yzeure - PSG : 0-6) : C'est parti pour la seconde période ! Le coup d'envoi a été donné et Yzeure a engagé.

45e+2 (Yzeure - PSG : 0-6) : C'est la mi-temps ! Le PSG mène largement contre Yzeure (0-6), grâce à des buts de Marie-Antoinette Katoto (3e, 7e, 31e), Paulina Dudek (9e), Ashley Lawrence (11e) et Sara Dabritz (13e).

45e (Yzeure - PSG : 0-6) : Il y aura une minute de temps additionnel.

44e (Yzeure - PSG : 0-6) : Juste avant la pause, le PSG continue sur sa lancée et tente d'aggraver encore un peu plus la marque.

42e (Yzeure - PSG : 0-6) : De très loin, Seynabou Mbengue choisit la frappe, mais ça file largement à côté.

42e (Yzeure - PSG : 0-6) : Ce corner est sans danger pour Yzeure, qui se dégage.

41e (Yzeure - PSG : 0-6) : Le PSG se procure un nouveau corner.

39e (Yzeure - PSG : 0-6) : Après 2010 et 2018, le PSG va donc remporter sa troisième Coupe de France.

37e (Yzeure - PSG : 0-6) : Les Parisiennes ne laissent pas respirer leurs adversaires, obligées de rester dans leur camp.

35e (Yzeure - PSG : 0-6) : Yzeure ne peut rien faire et perd même très rapidement les ballons.

33e (Yzeure - PSG : 0-6) : Marie-Antoinette Katoto inscrit un triplé et il reste encore beaucoup de temps à jouer !

31e (Yzeure - PSG : 0-6) : Et de six ! Côté droit, Ashley Lawrence adresse un centre devant le but. Complètement oubliée, Marie-Antoinette Katoto marque d'une tête piquée !

29e (Yzeure - PSG : 0-5) : Côté droit, dans la surface de réparation, Kadidiatou Diani veut servir une partenaire, mais c'est dévissé et Taylor Beitz se couche sur le ballon.

28e (Yzeure - PSG : 0-5) : Sara Dabritz se charge d'un coup-franc très bien placé, mais sa frappe du pied gauche est parfaitement stoppée par Taylor Beitz.

26e (Yzeure - PSG : 0-5) : Le ballon reste dans les pieds des Parisiennes, qui sont installées dans le camp adverse.

24e (Yzeure - PSG : 0-5) : Le jeu peut désormais reprendre.

23e (Yzeure - PSG : 0-5) : Première pause fraîcheur dans cette rencontre.

22e (Yzeure - PSG : 0-5) : Le PSG se procure un nouveau corner, mais cette fois, Yzeure se dégage.

21e (Yzeure - PSG : 0-5) : Le PSG gère tranquillement, sans pour autant accélérer le jeu.

19e (Yzeure - PSG : 0-5) : Les Parisiennes continuent d'attaquer, pour essayer de donner encore un peu plus d'ampleur à ce score déjà si large.

17e (Yzeure - PSG : 0-5) : Cette rencontre risque d'être bien longue pour Yzeure, qui ne peut que défendre.

15e (Yzeure - PSG : 0-5) : Il s'agit déjà du score le plus large dans une finale de Coupe de France féminine.

13e (Yzeure - PSG : 0-5) : Et de cinq ! Après un centre de Kadiatou Diani venu de la droite, Sara Dabritz, dans la surface de réparation, marque du pied droit !

11e (Yzeure - PSG : 0-4) : Et de quatre ! A l'entrée de la surface de réparation, Ashley Lawrence, servie par Sara Dabritz sur un nouveau corner, marque, d'une très belle frappe du pied droit, sous la barre !

10e (Yzeure - PSG : 0-3) : Seynabou Mbengue, dans la surface de réparation, frappe, amis son ballon file au-dessus.

9e (Yzeure - PSG : 0-3) : Et de trois ! Sur ce nouveau corner tiré de la droite vers la gauche par Sara Dabritz, Paulina Dudek, dans la surface de réparation, marque de la tête !

8e (Yzeure - PSG : 0-2) : Il n'y a pas photo dans cette rencontre. Cela risque d'être long pour Yzeure...

6e (Yzeure - PSG : 0-2) : Le PSG fait le break ! Sur un corner tiré par Sara Dabritz, de la droite vers la gauche, Marie-Antoinette Katoto, arrivée lancée dans la surface de réparation, inscrit un doublé, de la tête !

4e (Yzeure - PSG : 0-1) : Beitz peut se saisir du ballon et relancer les siennes.

3e (Yzeure - PSG : 0-1) : Ouverture du score pour le PSG ! Après un centre de Ramona Bachmann depuis le côté gauche, à bout portant, Marie-Antoinette Katoto marque, de la tête !

1re (Yzeure - PSG : 0-0) : Grace Geyoro frappe, mais son ballon file au-dessus.

1re (Yzeure - PSG : 0-0) : C'est parti pour la première période ! Le coup d'envoi a été donné et le PSG a engagé.

18h10 : De son côté, avant d'en arriver jusqu'à cette finale, le PSG a notamment sorti Dijon (0-0, 4-5 tab) en seizièmes de finale, Lyon (3-0) en huitièmes de finale, Montpellier (1-3) en quarts de finale, avant Fleury 92 (2-4) en demi-finales.

18h05 : Avant d'arriver à cette finale, Yzeure a notamment sorti Toulouse (1-1, 5-4 tab) en seizièmes de finale, puis Lille (1-1, 5-4 tab) en huitièmes de finale, Rodez (0-1) en quarts de finale, avant d'écarter Nantes (2-1) en demi-finales.

18h00 : Le PSG, actuel deuxième du classement de la Division 1, n'a remporté que deux de ses six dernières rencontres, à chaque fois en championnat. D'abord le 16 avril dernier contre Issy (6-1), puis lors de sa dernière sortie, le 7 mai dernier, sur la pelouse de Bordeaux (1-5). Durant cette même période, toutes compétitions confondues, le club compte également deux matches nuls pour deux défaites.

17h55 : Yzeure, actuel troisième du groupe B de la Division 2, n'a remporté qu'une seule de ses quatre dernières rencontres. C'était alors en championnat, le 24 avril dernier, contre Montauban (3-2). Durant cette même période, toujours en championnat, le reste de son bilan est d'un match nul pour également deux défaites.

17h50 : La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 1er juin 2014. A l'occasion de la 22e journée de Division 1, le PSG avait alors battu Yzeure (4-0).

17h45 : Voici la composition de départ du PSG, en 4-3-3 : Voll - Lawrence, De Almeida, Dudek, Karchaoui - Fazer, Geyoro (c), Dabritz - Diani,

Prendront place sur le banc : Picaud (g), Baltimore, Cascarino, Diallo, Huitema, Ildhusoy, Ilestedt. Voll - Lawrence, De Almeida, Dudek, Karchaoui - Fazer, Geyoro (c), Dabritz - Diani, Katoto , Bachmann.Picaud (g), Baltimore, Cascarino, Diallo, Huitema, Ildhusoy, Ilestedt.

17h40 :Les compositions des deux équipes sont tombées. Voici celle d'Yzeure, en 4-1-4-1 : Beitz - Surpris, Moreira, Manie (c), De Sousa - Tsadjia - Woedikou, Goumeziane, Ou Mahi, Seddaoui - Mbengue.

Prendront place sur le banc : Barka, Meilleroux, Rousset, Shtainshnaider, Cassagne.

17h35 : Bonjour à toutes à toutes ! Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct et en intégralité la rencontre Yzeure - PSG, finale de la Coupe de France féminine. Le coup d'envoi est prévu à 18h15.

