Yzeure, club de deuxième division féminine, s'est qualifié dimanche pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe de France en battant Nantes (2-1). C'est seulement la deuxième fois qu'une formation de D2 atteint ce stade de la compétition, 13 ans après Le Mans en 2009. Les joueurses d'Ophélie Meilleroux iront se frotter au PSG au stade Gaston-Gérard de Dijon le 15 mai prochain, pour tenter le rêve et aller décrocher un trophée, elles qui ont le plus petit budget de D2 (270 000€).

Les Nantaises ont poussé pendant la rencontre, mais les locales ont profité de deux pertes de balles proches du but des Jaunes que Senyabou Mbengue (13e, 30e), la numéro 9 d'Yzeure, a converties en but pour s'offrir un doublé. Dans le stade de Bellevue qui affichait complet, Thelma Eninger a bien réduit le score pour Nantes (67e), sans conséquence sur le résultat du match. Pas de double finale historique pour les équipes féminine et masculine du FC Nantes, ce que seuls l'OL et le PSG ont déjà réalisé.

