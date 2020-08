COUPE DE FRANCE FEMININE - Mené au score, le PSG a renversé Bordeaux (1-2) dimanche et s'est qualifié pour la finale. Les Parisiennes affronteront Lyon, qui s'était imposé un peu plus tôt face à Guingamp (0-1), le 9 août à Auxerre.

Paris a tremblé mais Paris est qualifié. Le PSG, mené à la pause, s'est ressaisi en seconde période pour vaincre Bordeaux (1-2) et se qualifier pour la finale de la Coupe de France féminine ce dimanche. Les Parisiennes ont désormais rendez-vous avec Lyon le 9 août à Auxerre, avant peut-être de nouvelles retrouvailles à la fin du mois d'août en demi-finales de la Ligue des champions, si les deux équipes passent le cap des quarts.

Coupe de France féminine L'OL sera bien au rendez-vous IL Y A UNE HEURE

L'expérience des grands rendez-vous du PSG, ainsi que son banc, ont fait la différence dans ce match de reprise globalement dominé par les vice-championnes de France mais qui ont eu du mal à percer le verrou girondin, soutenu par 2.000 supporteurs. Les Bordelaises qui, en quatre saisons au plus haut niveau féminin, n'ont jamais battu leurs adversaires du soir, devront encore patienter. Mais elles y ont cru, notamment après l'ouverture du score de l'opportuniste Katia Snoeijs, leur recrue néerlandaise à l'interception d'une passe mal assurée de la Canadienne Ashley Lawrence avant d'aller gagner son duel avec la gardienne chilienne Christiane Endler (1-0, 23e).

Coaching gagnant

Jusque-là, les joueuses de la capitale, qui ont évolué sous les yeux du directeur sportif Leonardo, s'étaient montrées les plus dangereuses mais Marie-Antoinette Katoto (5e) et Kadidiatou Dinai (10e) n'avaient pu trouver le cadre adverse. Plus à l'aise dans la construction, elles ont trouvé le salut à la reprise, non pas sur le coup-franc de Nadia Nadim sur le poteau (47e), mais huit minutes plus tard sur un corner de cette dernière, repris victorieusement de la tête par la capitaine Irene Paredes (1-1).

Les Bordelaises, sur un rare temps faible parisien, ont bien failli doubler la mise mais la reprise de volée de Khadija Shaw a terminé sur le poteau (77e). Les rentrées de Sandy Baltimore et Signe Brunn côté visiteur ont porté leurs fruits face à des Girondines fatiguées qui ont fini par céder sur une ouverture de la première pour la buteuse danoise, qui a inscrit le but de la qualification (84e).

Coupe de France féminine Guingamp - Lyon et Bordeaux - PSG en demies 19/02/2020 À 16:48