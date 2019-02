Coupe de France féminine : Lyon fait tomber Paris et file en demie

Lyon file en demies ! Malgré une multitude d’occasions, dont un penalty raté et un but refusé, les Lyonnaises se sont imposées face au Paris SG sur le plus petit des scores (1-0) en quarts de finale de la Coupe de France, grâce à un but de Jessica Fishlock (60e). Les Parisiennes, tenantes du titre mais trop longtemps inoffensives, sont éliminées et subissent leur première défaite de la saison toutes compétitions confondues.

Vidéo - Des occasions à la pelle pour une victoire étriquée : comment l'OL a fait tomber le tenant PSG 03:36

Les Lyonnaises tiennent leur revanche. Défait en finale de la dernière édition face à ces mêmes Parisiennes (1-0), malgré l’égalisation d’Hegerberg refusée en toute fin de match pour une faute inexistante sur la gardienne, Lyon tient cette fois-ci sa victoire. Mais qu’elle fut longue à se dessiner. Le Sommer a d’abord manqué l’immanquable (9e). Seule face aux buts après un tir détourné d’Hegerberg, la Française a manqué sa frappe, ce qui a permis à Périsset de sauver son camp en taclant le ballon sur la transversale.

Fishlock a fini par trouver l'ouverture

Le Sommer, encore elle, seule face à Endler a ensuite voulu décaler Hegerberg mais sa passe n’a pas été assez appuyée et la Norvégienne n’a pu rabattre le ballon (10e). Puis sur un centre d’Henry de la droite vers la gauche, Dudek a poussé le ballon dans son propre but avant que l’arbitre ne revienne sur l’ouverture du score lyonnaise, jugeant que la balle était sortie des limites du terrain (15e). Le ralenti a montré le contraire avant que Mbock ne manque un penalty après une faute de Morroni sur Henry (20e). Il aura finalement fallu attendre l’heure de jeu et une action sublimement menée entre Marozsan, Hegerberg et Bronze pour que Lyon ne trouve la faille par Fishlock (60e).

Dès lors, les Lyonnaises ont baissé de rythme devant des Parisiennes qui jusqu’à présent ne s’étaient distinguées, malgré une tête à bout portant de Nadim repoussée par Bouhaddi (14e), que par leurs trop nombreuses fautes. La fin de match a vu les joueuses d’Echouafni enfin poser le pied sur le ballon et elles auraient même pu réaliser le hold-up si Katoto avait mieux négocié une tête en retrait mal appuyée de Renard (80e).

Le Paris SG subit ainsi sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues et perd son titre en Coupe de France. Un titre que pourra récupérer Lyon, qui continue de son côté son sans-faute. Les Lyonnaises sont toujours en lice en Ligue des champions, à un point du leader parisien en championnat - mais avec un match en moins - et qualifiées pour le dernier carré de la Coupe de France. Tirage au sort des demi-finales mardi prochain.