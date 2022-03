Coupe de France féminine

93e C'EST FINI À MONTPELLIER ! Montpellier 1-3 PSG. LE PSG S'IMPOSE ET SE QUALIFIE ! Voilà Paris dans le dernier carré de la compétition grâce aux buts inscrits par Hamraoui, Geyoro et Katoto. Montpellier n'a pas démérité mais les Parisiennes étaient supérieures dans la globalité de la rencontre.

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur eurosport.fr, bon après-midi sur notre site !

92e Paris attend le coup de sifflet final pour célébrer sa qualification en demi-finale !

91e La quatrième arbitre indique deux minutes de temps additionnel.

90e Grosse faute de Clarisse Le Bihan, carton jaune pour la numéro 10 du MHSC.

89e Faustine Robert est au sol à la suite d'un contact avec une Parisienne. Les dernières minutes sont dures à tenir...

88e L'ouverture de Luana est trop longue, Gabrielle Lambert s'empare du ballon et relance le jeu.

87e OH BARBORA VOTIKOVA ! La gardienne s'est faite très peur sur ce corner en relâchant le ballon dans les airs ! Heureusement, aucune Montpelliéraine n'avait suivi...

86e Changement pour Paris : Jordyn Huitema remplace Kadidiatou Diani.

85e Les Montpelliéraines ont montré de belles choses malgré ce score à leur désavantage. Cela est de bon augure pour l'avenir.

83e Nouveau carton jaune pour Maëlys Mpomé, une nouvelle fois contre Grace Geyoro. C'est sévère...

82e Carton jaune pour Johanna Elsig suite à cette faute sur Grace Geyoro.

81e Six mètres à suivre pour le PSG, qui commence à gagner du temps.

80e Hors-jeu signalé pour Kadidiatou Diani.

78e Changement pour Paris : Ramona Bachmann a remplacé Sandy Baltimore.

77e La déviation de Petermann sur ce centre de Le Bihan ! C'est capté par Votikova !

76e Changement pour Paris : Sara Dabritz est remplacée par Luana.

76e LAKRAR ! Sa tête passe au-dessus !

75e Nouveau corner héraultais, ça pousse !

74e Corner à suivre pour Montpellier, qui se remet à y croire !

73e Yannick Chandioux demande à ses joueuses de se ruer à l'attaque désormais, c'est le quitte ou double !

72e BUUUUUUUUUUUUUUUT POUR MONTPELLIER ! MAËLLE LAKRAK ! Sa tête n'est que déviée par Barbora Votikova dans ses filets ! 1-3, Montpellier sauve l'honneur !

70e Changement à Montpellier : Mary Fowler cède sa place à Nérilia Mondésir.

68e Paris joue désormais beaucoup plus bas et souhaite exploiter les contres. Les Montpelliéraines se méfient et veulent sans doute éviter la grosse correction au tableau d'affichage...

64e Cette fois-ci, la messe semble dite dans cette rencontre. Les Parisiennes vont se qualifier en demi-finale.

63e BUUUUUUUUT POUR PARIS ! MARIE-ANTOINETTE KATOTO ! La buteuse parisienne enfonce le clou de la tête suite à ce centre millimétré de Sarah Dabritz ! 3-0, fin du suspense !

61e Sakina Kachraoui reste au sol, les Montpelliéraines continuent de jouer mais l'arbitre interrompt le développement de l'action par la suite.

59e Les Montpelliéraines poussent pour réduire l'écart, il faut que cela se concrétise par un but !

58e Carton jaune pour Paulina Dudek, coupable d'une faute sur Lena Petermann.

57e JOHANNA ELSIG ! QUELLE OCCASION POUR MONTPELLIER ! Sa tête au second poteau n'est pas assez appuyée, cela termine en six mètres !

57e SARAH PUNTIGAM ! Sa frappe est contrée, nouveau corner pour le MHSC !

56e Corner à suivre pour Montpellier ! Et si la réduction de l'écart arrivait maintenant ?

54e KACHRAOUI ! Sa frappe s'envole au-dessus !

53e Yannick Chandioux demande à ses joueuses de rester calme, l'avantage n'est que de deux buts et il reste encore 37 minutes à jouer dans le temps réglementaire...

52e Réaction montpelliéraine dans la foulée mais cela ne débouche pas sur une frappe, Paris est bien en place.

51e BUUUUUUUUUUUUUUT POUR PARIS ! Marie-Antoinette Katoto effectue un bon travail et sert Grace Geyoro pour le break ! 2-0 pour Paris grâce à sa capitaine !

50e DABRITZ ! La frappe du pied gauche est enroulée mais elle ne fait que frôler la lucarne ! Le break était tout proche !

49e Clarisse Le Bihan est mise au sol par Ashley Lawrence, mais l'arbitre centrale ne donne pas de faute.

48e Les Parisiennes contrôlent le ballon dans ce début de deuxième période, Montpellier va devoir se découvrir dans le but d'aller chercher le but égalisateur.

46e C'EST REPARTI À MONTPELLIER !

45e FIN DE LA PREMIÈRE PÉRIODE ! Montpellier 0-1 PSG. Le dernier coup franc frappé par Le Bihan n'a pas débouché sur un tir. Grâce à un but magnifique de Hamraoui, les Parisiennes ont pris les devants dans cette partie et se rapprochent de la qualification en demi-finale.

45e Très bon coup franc à venir pour Montpellier légèrement désaxé côté droit ! Sakina Kachraoui est obligé de déséquilibrer Faustine Robert.

43e Faustine Robert se plaint d'un coup reçu à la mâchoire. Le jeu se poursuit.

42e Corner à suivre pour Paris grâce au bon travail de Sakina Kachraoui.

41e Les Montpelliéraines ont pris un coup sur la tête avec cette ouverture du score, attention à ne pas plonger avant la pause.

39e Légère discussion entre Ollé-Nicolle et Chandioux, qui s'expliquent depuis leurs zones techniques respectives. Cela se termine de manière cordiale.

38e Carton jaune reçu pour Yannick Chandioux pour un excès de contestation.

36e Les Parisiennes se sont rassemblées près de la buteuse pour la féliciter, cela doit lui faire plaisir après l'affaire extra-sportive dont elle a souffert cette saison.

35e BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR PARIS ! KHEIRA HAMRAOUI ! Quelle frappe puissante de la numéro 6 du PSG à 25 mètres, le tir part en pleine lucarne ! À noter l'excellent travail de Sakina Kachraoui au préalable. 1-0 pour Paris !

33e Didier Ollé-Nicolle donne ses instructions à son équipe, le coach parisien souhaite un peu plus d'intensité de la part de ses joueuses.

32e Nouveau centre du PSG, et nouvelle interception de Gabrielle Lambert dans les airs !

31e C'est la première frappe cadrée des Héraultaises, en place collectivement.

30e LA FRAPPE DE FAUSTINE ROBERT ! C'est capté par Barbora Votikova !

29e En contre, Faustine Robert bute sur Ashley Lawrence. Paris reprend le ballon.

28e Le jeu est assez fluide depuis le début de match, les deux équipes offrent un football de qualité. Peu de fautes sont sifflées.

26e Clarisse Le Bihan oriente le jeu montpelliérain et tente de percer l'axe parisien, mais l'arbitre central ne donne pas de faute de Kheira Hamraoui.

24e Après une longue phase de possession du PSG, le centre parisien tombe dans les gants de Gabrielle Lambert.

22e Les Parisiennes prennent le contrôle du ballon, mais Montpellier est très bien organisé défensivement pour l'instant.

21e À Montpellier, Mary Fowler cherche à jouer un rôle de pivot pour donner des possibilités de contre à son équipe.

20e Faute sur Kadidiatou Diani, très active dans ce début de match.

19e Les Montpelliéraines cherchent à sortir de leur propre moitié de terrain, mais cela entraîne des espaces exploitables pour Paris dans le dos de la défense. Attention...

18e Nouvelle intervention dans les airs de Lambert sur le corner, excellent début de match du dernier rempart héraultais !

17e LA PARADE DE GABRIELLE LAMBERT ! La gardienne s'impose dans ce duel face à Sara Dabritz ! Corner à suivre pour Paris !

16e Quart de finaliste et cinquième de Ligue 1 Arkema cette saison, Montpellier a vaincu l'AS Saint-Etienne en seizièmes de finale (7-2) et Albi en huitièmes de finale (6-0).

14e Défense autoritaire de Maëlys Mpomé devant Sandy Baltimore. La défenseure montpelliéraine est bien entrée dans son match.

13e MARIE-ANTOINETTE KATOTO ! L'attaquante parisienne avait une possibilité pour armer sa frappe mais elle a préféré enchaîner les feintes et décaler une coéquipière dans la foulée ! Montpellier défend en bloc et s'en sort !

11e Le pressing parisien fait beaucoup douter les locales actuellement. Paris souhaite prendre le dessus dans la possession du ballon.

10e Après plusieurs corners successifs, Lambert s'arrache dans les airs et subit une faute ! Les Héraultaises peuvent respirer un peu.

8e Diani bute sur Gabrielle Lambert ! Corner à suivre pour le PSG !

7e La longue ouverture de Sarah Puntigam termine en six mètres pour le PSG.

5e Le onze du Montpellier HSC : Lambert - Torrent, Škorvankova, Mpome, Elsig - Lakrar, Puntigam, Le Bihan - Robert, Fowler, Petermann.

3e Le onze parisien : Votikova - Kachraoui, Dudek, De Almeida, Lawrence - Hamraoui, Garoyo, Dabritz - Baltimore, Diani, Katoto.

2e Première offensive parisienne avec Kadidiatou Diani mais cela file en six mètres.

1e C'EST PARTI À MONTPELLIER !

Durant leur parcours, les Parisiennes ont éliminé Dijon (0-0, 5-4 tab) en seizièmes de finale et les tenantes du titre, l'OL (3-0) en huitièmes de finale.

Bonjour à tous et bienvenue pour ce quart de finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et Montpellier ! Cette rencontre , dont le coup d'envoi est prévu à 14h, aura lieu au Stade Bernard Gasset, Terrain n°7.

