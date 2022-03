Coupe de France féminine

Le Paris Saint-Germain était favori, et le PSG a assumé son statut. En déplacement à Montpellier pour disputer leur quart de finale de la Coupe de France, les Parisiennes se sont qualifiées dans un match fermé en première période, puis débridé en seconde (1-3). Tombeuses de l’OL lors du tour précédent, les visiteuses ont géré leur avance pour valider leur place dans le dernier carré et affirmer un peu plus leur statut de favorites pour remporter la compétition. Kheira Hamraoui, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto ont permis à Paris de mieux se placer pour succéder à l'OL, tenant du titre.

Sous le soleil du stade Bernard Gasset, les deux équipes avaient à cœur de tout donner dans cette affiche. Pour Paris, le quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich était forcément en ligne de mire. Mais devant une équipe héraultaise bien groupée en bloc, les Franciliennes se sont rendues compte que la tâche ne serait pas facile. Très inspirée, Gabrielle Lambert a sorti une belle parade devant Sara Dabritz (17e) puis Faustine Robert a sollicité Barbora Votikova pour montrer que le MHSC était capable de rivaliser (30e). Mais voilà, le PSG a pu compter sur le talent de Hamraoui : d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, la numéro 6 a scotché Lambert sur sa ligne pour trouver la lucarne montpelliéraine (35e, 0-1).

Une fois devant au score, Paris a attendu un adversaire forcé d’égaliser pour croire en ses chances de qualification. Sur un mouvement collectif, Katoto est parvenue à trouver sa capitaine Geyoro pour doubler la mise (51e, 0-2). Plus fort et plus confiant, le PSG a d’abord courbé le dos sur une tête de Johanna Elsig non-cadrée (57e) avant de définitivement se détacher grâce à Katoto, servie sur un plateau par Dabritz pour marquer de la tête (63e, 0-3). Volontaires mais trop imprécises dans le dernier geste, les Montpelliéraines ont tout de même sauvé l’honneur grâce à une tête de Maëlle Lakrak (73e, 1-3). Avec ce second souffle, Montpellier a tenté de déstabiliser un peu plus le bloc parisien, mais le mal était déjà fait. Grâce à ce succès, le PSG est plus que jamais candidat à la victoire finale en Coupe de France. Pour le Bayern en C1, c’est une autre histoire…

