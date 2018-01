6-0 : Sochaux humilie Amiens, les autres clubs de Ligue 1 assurent

Pour Amiens, c’est une reprise cauchemardesque. En forme d’humiliation. Corrigé à Bonal par une équipe de Sochaux réaliste (6-0), le club picard a sombré et quitte déjà la Coupe de France en 32es. Huitièmes de Ligue 2, les Sochaliens commencent 2018 par une soirée parfaite à même de lancer une dynamique. Tout l’inverse d’Amiens donc.

Que dire d’un tel résultat ? Que Sochaux a tout réussi. Ruiz (24e), Meite (30e), Kalulu (37e), Robinet (60e), Berenguer (82e) et Daham (89e) ont participé à la fête et ont fait passé une soirée terrible au pauvre Jean-Christophe Bouet. Une fois le score acquis pour les Doubiens, Amiens a baissé la tête et a tendu l’autre joue. Et Sochaux ne s’est pas fait prier.

Et, pour faire encore plus mal aux Picards, ce résultat négatif est le seul enregistré par un club de Ligue 1 sur les matches de 17h30. Car de leur côté, Nantes à Senlis (0-4), Metz à Dunkerque (2-4) et Troyes à Still (0-1) ont tenu leur rang.

17h30

Senlis - Nantes : 0-4

Sochaux - Amiens : 6-0

Dunkerque - Metz : 2-4

Still - Troyes : 0-1

Fleury - Biesheim : 0-1

Vannes - Stade Briochin : 0-0 (prolongation)

Ent. Sannois St G. - Epinal : 1-2