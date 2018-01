Calendrier de martien, mercato incertain : la montagne Real parait encore plus haute pour Paris

38 jours. C'est ce qui sépare le PSG du rendez-vous tant attendu face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a un gros mois pour le préparer. Un gros mois de tous les dangers. Déjà parce que le calendrier qui attend Paris jusqu'à son déplacement à Santiago-Bernabeu pourrait être des plus indigestes. Pour l'instant, avec huit matches au programme pour la formation d'Unai Emery, il ne l'est pas totalement. Mais si le PSG poursuit ses parcours en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, il n'aura pas le moindre répit avant d'aller à Madrid.

Dans cette hypothèse, c’est-à-dire s'il sort victorieux de ses matches à Rennes dimanche en 32e de finale de la Coupe de France et à Amiens mercredi en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Paris devra jouer la bagatelle de 10 matches dans les cinq semaines qui vont précéder son déplacement dans la capitale espagnole. Et 11 s'il se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, prévus le 7 février. Dans ce cas de figure, il jouerait quasiment tous les trois jours jusqu'à son match à Madrid.

Neymar (PSG)Getty Images

Le calendrier du PSG jusqu'à cette échéance est d'autant plus corsé que le club de la capitale a déjà beaucoup de déplacements au programme. Sur les huit matches qu'il est d'ores et déjà certain de disputer avant le 14 février, six auront en effet lieu à l'extérieur. Les organismes seront d'autan plus sollicités et les risques de blessures encore plus importants. Et ce chiffre pourrait augmenter selon le tirage au sort de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, si le PSG poursuit sa route dans ces deux compétitions dont il est le tenant du titre.

Paris diminué par le mercato ?

Unai Emery va devoir composer avec ce calendrier démentiel pour que ses hommes puissent avoir la fraîcheur suffisante au moment de défier le double champion d'Europe en titre. L'entraîneur parisien ne disposait déjà pas d'un effectif des plus équilibrés sur le plan quantitatif. S'il ne manquait pas de munitions en attaque, le technicien espagnol ne pouvait en revanche pas s'appuyer sur une multitude d'options en défense centrale et au milieu, où il a régulièrement aligné des joueurs habitués à jouer un cran plus haut comme Julian Draxler et Javier Pastore.

Javier Pastore sous le maillot du Paris Saint-GermainEurosport

Le mercato hivernal pourrait lui compliquer les choses encore davantage. Le PSG attend un renfort au milieu, où l'arrivée de Lassana Diarra est annoncée avec insistance, mais l'état de forme de l'ancien Marseillais reste incertain. Surtout, Paris sera fatalement contraint de vendre pour amortir ses dépenses pharaoniques de l'été dernier et rentrer dans les clous pour le fair-play financier. Les départs de Gonçalo Guedes, Angel Di Maria, Lucas et Javier Pastore sont évoqués et Paris pourrait ainsi sortir davantage diminué que renforcé de ce marché d'hiver.

Entre son calendrier démentiel et ce mercato aux conséquences incertaines, le PSG est loin du contexte idéal pour préparer le rendez-vous face au Real Madrid, son objectif majeur compte tenu de l'enjeu que représente la Ligue des champions pour le club parisien et ses dirigeants. C'est encore plus vrai pour Unai Emery, dont l'avenir sur le banc parisien dépend essentiellement du parcours européen de son équipe. Déjà peu gâté par le tirage au sort dans cette optique, l'entraîneur espagnol fera décidément face à des vents contraires avant ce huitième de finale de la Ligue des champions.