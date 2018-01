Comment l'OM a préparé sa rentrée

De notre correspondant à Marseille

L'OM veut éviter la bûche après Noël. En recevant Valenciennes (L2) en 32e de finale de la Coupe de France ce dimanche à l'heure de la sieste (14h15), le club olympien a pris ses dispositions pour ne pas vivre sa première déconvenue de la nouvelle année. Les joueurs de Rudi Garcia sont partis en congés avec des consignes bien précises. Tout d'abord, ils devaient faire très attention à leur ligne. En guère contre les kilos en trop, les dirigeants olympiens ont ainsi serré la ceinture de leurs joueurs pendant les fêtes de fin d'année. "On est tous passé à la pesée avant le dernier match de l'année, explique Valère Germain. Et on a refait le point dès la reprise." Ces passages sur la balance sont devenus une tradition à l'OM. "Le premier kilo en trop est gratuit, précise Dimitri Payet en rigolant. C'est ensuite que ça devient payant..." Des amendes qui peuvent devenir très salées...

Très vigilant sur la diététique de chacune de ses ouailles, Rudi Garcia assure ne pas craindre de dérapage. "L'année dernière, mes joueurs étaient revenus affûtés après les fêtes, rappelle-t-il. Je ne suis pas inquiet. Mais leur remettre un petit coup de pression, ça ne fait pas de mal." Sourire en coin, Lucas Ocampos avoue ne pas avoir fait d'excès durant cette période où le foie gras fait de l'œil au footballeur. "J'ai profité des fêtes de Noël pour travailler, explique même le milieu de terrain. Sur la balance, ça s'est très bien passé (rires). Je n'ai pas mangé beaucoup de barbecue car je ne suis pas allé en Argentine." Si Ocampos se méfiait du bœuf argentin, Jordan Amavi craignait les sucreries. "Les tables sont bien garnies à cette époque de l'année, détaille le défenseur marseillais. Il faut faire surtout attention aux desserts !"

Barbecue argentin et desserts à éviter

Pour éviter de se présenter en surpoids, Adil Rami n'est pas resté inactif pendant ces dix jours de congés. A l'image de plusieurs de ses coéquipiers, il s'est astreint à des courses quotidiennes. Un bon moyen pour éliminer le surplus accumulé au cours d'interminables repas familiaux. "Ça fait quand même du bien de se retrouver avec ses proches, explique Ocampos. On reprend des forces pour les six prochains mois." Car la trêve hivernale doit aussi permettre aux joueurs de se régénérer mentalement pour affronter les prochaines échéances. "C'est une période très importante, explique-t-on du côté de la Commanderie. Les joueurs doivent décompresser sans faire d'excès. Tout est dans la mesure. Et on accompagne chaque joueur pour qu'il revienne le plus en forme possible." Et Garcia de s'amuser de la situation : "je suis le seul à pouvoir prendre du poids !"

Pour faire fondre les kilos les plus récalcitrants, les joueurs marseillais ont eu droit à des séances musclées pour la reprise. Beaucoup de physique et peu de ballons au programme de la rentrée olympienne. "Ça fait plusieurs jours que l'on ne fait pas beaucoup de choses avec le ballon, détaille Ocampos Et sans compétition, c'est difficile." Dimanche, l'Argentin aura l'occasion de se libérer face à Valenciennes. Un match de Coupe de France qui revêt une importance particulière après l'élimination en Coupe de la Ligue à Rennes. "Il faudra absolument se qualifier, insiste Garcia. C'est un match à jouer avec tout le sérieux nécessaire." Pour cette rencontre, l'OM ne pourra pas compter sur un stade bien garni. Environ 15.000 spectateurs sont attendus à l'Orange Vélodrome malgré des tarifs revus à la baisse. La très faible affluence annoncée a même poussé les dirigeants à fermer le virage Nord.

Sans une bonne partie de ses supporters, l'OM devra tout de même trouver les ressources pour passer l'obstacle nordiste. "Valenciennes possède de bons joueurs qui ont de l'expérience à l'image de Sébastien Roudet, poursuit Garcia. Il faudra faire très attention." Soucieux de commencer 2018 par une bonne note, l'OM s'est donné les moyens de bien débuter cette nouvelle année. Aux joueurs de montrer que les fêtes ont vraiment bien été digérées.