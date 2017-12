Coupe de France : Le 32e de finale Rennes - PSG en exclusivité sur Eurosport Player !

Le week-end des 32es de finale de la Coupe de France constituera le premier rendez-vous majeur de l'année 2018 (6, 7 et 8 janvier). Et le duel entre le Stade Rennais et le Paris - Saint-Germain en sera le point d'orgue, dimanche 7 (21 heures). Pour suivre les aventures de Neymar, Mbappé ou encore Cavani en Coupe, le rendez-vous est donné sur Eurosport Player. Comment faire ? On vous explique tout.

Où et comment suivre Rennes - PSG ?

Le match Rennes - PSG, qui aura lieu le dimanche 7 janvier à 21h, sera donc retransmis en direct et en exclusivité sur Eurosport Player. Pour voir et regarder le match, abonnez-vous à Eurosport Player en cliquant ici .

Plusieurs commentaires seront disponibles en simultané :

Un commentaire d’experts avec Alain Boghossian, Sylvain Wiltord, Gérard Houllier et Thomas Bihel.

Un commentaire de personnalités passionnées avec Camille Lacourt, Claudia Tagbo et Benoît Daniel.

Un commentaire en langue bretonne pour tous les fans originaires de Bretagne.

Les fans auront également la possibilité de suivre la rencontre avec un regard différent grâce à une réalisation faite de caméras isolées fixées sur l’attaque du Paris Saint-Germain et son trio star composé de Neymar, Cavani et Mbappé.